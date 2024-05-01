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Плануйте інший маршрут — на виїзді з Києва сформувався великий затор через ДТП

1 травня 2024 11:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Плануйте інший маршрут — на виїзді з Києва сформувався великий затор через ДТП
Затор у Києві. Ілюстративне фото: tsn.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На виїзді з Києва у середу, 1 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього на дорозі фіксують великий затор.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Затор на виїзді з Києва 1 квітня

На відео видно, що на дорозі поблизу Києва сталася ДТП: на місце прибули правоохоронці та швидка допомога. 

Через аварію на трасі в сторону Житомира сформувався великий затор. Зокрема, черги з автомобілів на дорозі Е-40 від Святошинського району Києва фіксують на Google-картах.

затор на святошино 1 травня
Затор на виїзді з Києва. Фото: скриншот Google-карт
ДТП біля Києва в бік Житомира 1 травня
Затор на виїзді з Києва. Фото: скриншот Google-карт

Нагадаємо, вчора на Кільцевій дорозі Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього там був ускладнений рух транспорту.

Також ми писали, що 26 квітня депутат Броварської РДА в стані алкогольного сп'яніння проїхав на червоне світло та збив пішоходів.

Згодом Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо Володимира Майбоженка на 59 днів. 

ДТП
Київ
Житомир
затори
автомобіль
водії

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