Плануйте інший маршрут — на виїзді з Києва сформувався великий затор через ДТП

Затор у Києві. Ілюстративне фото: tsn.ua

На виїзді з Києва у середу, 1 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього на дорозі фіксують великий затор.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Затор на виїзді з Києва 1 квітня

На відео видно, що на дорозі поблизу Києва сталася ДТП: на місце прибули правоохоронці та швидка допомога.

Через аварію на трасі в сторону Житомира сформувався великий затор. Зокрема, черги з автомобілів на дорозі Е-40 від Святошинського району Києва фіксують на Google-картах.

Затор на виїзді з Києва. Фото: скриншот Google-карт

Затор на виїзді з Києва. Фото: скриншот Google-карт

Нагадаємо, вчора на Кільцевій дорозі Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього там був ускладнений рух транспорту.

Також ми писали, що 26 квітня депутат Броварської РДА в стані алкогольного сп'яніння проїхав на червоне світло та збив пішоходів.

Згодом Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо Володимира Майбоженка на 59 днів.