Планируйте другой маршрут — на выезде из Киева сформировалась большая пробка из-за ДТП

Пробка в Киеве. Иллюстративное фото: tsn.ua

На выезде из Киева в среду, 1 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате на дороге фиксируют большую пробку.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Пробка на выезде из Киева 1 апреля

На видео видно, что на дороге вблизи Киева произошло ДТП: на место прибыли правоохранители и скорая помощь.

Из-за аварии на трассе в сторону Житомира сформировалась большая пробка. В частности, очереди автомобилей на дороге Е-40 от Святошинского района Киева фиксируют на Google-картах.

Пробка на выезде из Киева. Фото: скриншот Google-карт

Пробка на выезде из Киева. Фото: скриншот Google-карт

Напомним, вчера на Окружной дороге в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате там было затруднено движение транспорта.

Также мы писали, что 26 апреля депутат Броварской РГА в состоянии алкогольного опьянения проехал на красный свет и сбил пешеходов.

Впоследствии Шевченковский суд Киева принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении Владимира Майбоженко на 59 дней.