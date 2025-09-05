Суд залишив Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Екссекретаря Київради залишили під цілодобовим домашнім арештом
Печерський районний суд Києва залишив екссекретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом до 10 жовтня 2025 року. Строк дії запобіжного заходу — до 10 жовтня 2025 року.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у п’ятницю, 5 вересня.
Запобіжний захід Бондаренку — деталі
"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради", — йдеться в повідомленні.
Бондаренка підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби.
Нагадаємо, 8 квітня під час позачергової сесії Київської міської ради було звільнено секретаря Київради Володимира Бондаренка.
Відразу після голосування у сесійні залі розпочалися суперечки, зокрема словесні перепалки між посадовцями Київської міської ради.
Бондаренко фігурує у справі про розкрадання столичних земель. У квітні 2025 року екссекретар Київради пішов у відставку на тлі гучного розслідування НАБУ "Чисте місто" про виділення землі на користь пов'язаних із колишнім депутатом Денисом Комарницьким осіб і фірм. Він фігурував на плівках прослуховування.
10 липня Бондаренку вручили нову підозру. Правоохоронці з'ясували, що у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Раніше депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час" заявив, що мер Віталій Кличко відповідальний за корупцію в місті.
