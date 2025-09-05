Відео
Екссекретаря Київради залишили під цілодобовим домашнім арештом

Екссекретаря Київради залишили під цілодобовим домашнім арештом

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 15:10
Суд залишив Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом
Володимир Бондаренко (справа) у залі суду. Фото: Київ24

Печерський районний суд Києва залишив екссекретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом до 10 жовтня 2025 року. Строк дії запобіжного заходу — до 10 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у п’ятницю, 5 вересня.

Читайте також:
скрін
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Запобіжний захід Бондаренку — деталі

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради", — йдеться в повідомленні.

Бондаренка підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби.

Нагадаємо, 8 квітня під час позачергової сесії Київської міської ради було звільнено секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Відразу після голосування у сесійні залі розпочалися суперечки, зокрема словесні перепалки між посадовцями Київської міської ради.

Бондаренко фігурує у справі про розкрадання столичних земель. У квітні 2025 року екссекретар Київради пішов у відставку на тлі гучного розслідування НАБУ "Чисте місто" про виділення землі на користь пов'язаних із колишнім депутатом Денисом Комарницьким осіб і фірм. Він фігурував на плівках прослуховування.

10 липня Бондаренку вручили нову підозру. Правоохоронці з'ясували, що у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. 

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час" заявив, що мер Віталій Кличко відповідальний за корупцію в місті

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
