Один из причастных к избиению девушки в Белой Церкви смог сбежать

Издевательства над девушкой. Фото: скриншот

В Киевской области расследуют факт избиения 12-летней девушки в Белой Церкви. Над ней издевалась и избивала группа подростков. Стало известно, что один из подозреваемых нападавших сбежал.

Об этом сообщила крестная мать пострадавшей девочки журналистам ТСН.

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Один из подозреваемых в избиении 12-летней девочки сбежал

Группа подростков, которые издевались над девушкой. Фото: скриншот видео

Родственники пострадавшей 12-летней девочки, которую на днях избили подростки в парке Белой Церкви Киевской области, заявили, что один из фигурантов дела якобы сбежал и был объявлен в розыск. Эту информацию обнародовала крестная девочки Наталья Яковлева на своей странице в социальных сетях.

Наталья Яковлева уточнила журналистам ТСН, что адвокаты, которые занимаются делом, сообщили о возможном побеге одного из нападавших. В то же время деталей о том, о ком именно идет речь, семья пока не имеет. По ее словам, вероятно, это один из тех, кто непосредственно участвовал в избиении.

"Нам об этом сообщили адвокаты, которые ведут дело. Но мы не знаем, о ком именно идет речь. Скорее всего, речь идет об одном из тех, кто избивал", — сообщила она.

Полиция Киевской области пока не подтвердила и не опровергла эту информацию, заявив, что предоставят официальный комментарий позже.

Полиция Киевской области пока не подтвердила и не опровергла эту информацию, заявив, что предоставят официальный комментарий позже.

Напомним, недавно в полиции заявили, что установили круг причастных к избиению девушки и прокомментировали, действительно ли несовершеннолетнюю заставляли употреблять наркотики.

Также выяснилось, что не все нападавшие могут понести уголовную ответственность из-за своего юного возраста. Впрочем, одного из подозреваемых арестовали и держат под стражей.