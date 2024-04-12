Полицейские в Киеве задержали мужчину за жестокое избиение охранника магазина
Киевская полиция в пятницу, 12 апреля, задержала мужчину, который жестоко избил охранника магазина. Причиной избиения стало замечание.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.
Почему неизвестный избил охранника магазина
На спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что неизвестный сильно избил телохранителя одного из супермаркетов Соломенского района. По указанному адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.
Работая на месте происшествия, полицейские установили, что потерпевший сделал замечание мужчине, зашедшему в магазин в нетрезвом состоянии. Тот вышел из супермаркета и уже через час вернулся в магазин с металлической палкой. Он сразу начал бить ею охранника, нанеся около двадцати ударов, после чего скрылся.
Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Кем был нападающий на охранника супермаркета
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники территориального подразделения в течение суток установили и задержали нападающего. Им оказался 52-летний уроженец Донбасса.
Какое наказание грозит нападавшему
Мужчина за его поступок может получить до восьми лет заключения.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.
Судом уже избрана мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что недавно в Киеве мужчина жестоко избил мать за отказ дать ему деньги.
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