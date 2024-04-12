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Полицейские в Киеве задержали мужчину за жестокое избиение охранника магазина

12 апреля 2024 18:34
- Анна Полисученко
Полицейские в Киеве задержали мужчину за жестокое избиение охранника магазина
Киевские полицейские во время задержания злоумышленника. Фото: полиция Киева
- Анна Полисученко

Киевская полиция в пятницу, 12 апреля, задержала мужчину, который жестоко избил охранника магазина. Причиной избиения стало замечание.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Почему неизвестный избил охранника магазина

На спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что неизвестный сильно избил телохранителя одного из супермаркетов Соломенского района. По указанному адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Работая на месте происшествия, полицейские установили, что потерпевший сделал замечание мужчине, зашедшему в магазин в нетрезвом состоянии. Тот вышел из супермаркета и уже через час вернулся в магазин с металлической палкой. Он сразу начал бить ею охранника, нанеся около двадцати ударов, после чего скрылся.

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Скриншот со страницы Полиции Киева в Facebook
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Скриншот со страницы Полиции Киева в Facebook

Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Кем был нападающий на охранника супермаркета

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники территориального подразделения в течение суток установили и задержали нападающего. Им оказался 52-летний уроженец Донбасса.

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Злоумышленник во время нападения в столичном супермаркете. Скриншот из камеры наблюдения
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Злоумышленник во время задержания. Фото: полиция Киева
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Злоумышленник во время нападения на охранника супермаркета. Скриншот с камеры наблюдения

Какое наказание грозит нападавшему

Мужчина за его поступок может получить до восьми лет заключения.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.

Судом уже избрана мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Киеве мужчина жестоко избил мать за отказ дать ему деньги.

Недавно мы также писали, что в Киеве полиция ликвидировала наркопритон.

Также на днях в Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил.

Киев
алкоголь
нападение
полиция
Криминал
преступление
Нацполиция

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