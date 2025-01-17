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Полиция привела детали о побеге экс-руководителя метро Киева

17 января 2025 13:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Экс-глава киевского метрополитена Виктор Брагинский незаконно выехал за границу
Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Столическая полиция продолжает расследовать факт подделки решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которое позволило бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" незаконно выехать из Украины. В полиции сообщили новые детали о ходе расследования.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.

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Как выяснилось, документ, который подтверждал неизлечимую болезнь, требовавшую длительного лечения, оказался фальшивым.

Экс-глава метрополитена является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Его служебная халатность стала причиной масштабной аварии на синей ветке киевского метро в декабре 2023 года.

В частности речь идет об аварийной ситуации, которая произошла на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

ВЛК метро Брагинский
Работа полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Подтопление тоннеля и проседание грунта над ним повлекли закрытие поврежденных станций и существенные финансовые потери. Общая сумма убытков составила почти 165 млн грн, из которых 138,5 млн грн потратил городской бюджет на организацию наземного транспорта, а "Киевский метрополитен" недополучил 26 млн грн доходов.

Как Виктор Брагинский сбежал за границу

Полицейские уже провели обыск в помещении КП "Киевский метрополитен", изъяв документацию, связанную с состоянием здоровья экс-руководителя и другие материалы, которые могут быть доказательствами по делу. Решение ВВК, на основании которого подозреваемый покинул страну, было отменено Центральной военной врачебной комиссией по ходатайству следователей.

Обыски Брагинского
Обыски и следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Кроме этого, ранее по делу об аварии подозрение получили еще двое должностных лиц метрополитена. Сейчас продолжается досудебное расследование по факту подделки документов по ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что полиция проводит следственные действия у бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен", Виктора Брагинского, который покинул Украину и был исключен с воинского учета.

Отметим, что в конце декабря Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Виктора Брагинского.

Киев скандал коррупция метро полиция ВВК

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