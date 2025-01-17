Экс-глава киевского метрополитена Виктор Брагинский незаконно выехал за границу

Полиция привела детали о побеге экс-руководителя метро Киева
Столическая полиция продолжает расследовать факт подделки решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которое позволило бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" незаконно выехать из Украины. В полиции сообщили новые детали о ходе расследования.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.
Бывший руководитель столичного метрополитена наделал убытков и сбежал из Украины
Как выяснилось, документ, который подтверждал неизлечимую болезнь, требовавшую длительного лечения, оказался фальшивым.
Экс-глава метрополитена является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Его служебная халатность стала причиной масштабной аварии на синей ветке киевского метро в декабре 2023 года.
В частности речь идет об аварийной ситуации, которая произошла на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Подтопление тоннеля и проседание грунта над ним повлекли закрытие поврежденных станций и существенные финансовые потери. Общая сумма убытков составила почти 165 млн грн, из которых 138,5 млн грн потратил городской бюджет на организацию наземного транспорта, а "Киевский метрополитен" недополучил 26 млн грн доходов.
Как Виктор Брагинский сбежал за границу
Полицейские уже провели обыск в помещении КП "Киевский метрополитен", изъяв документацию, связанную с состоянием здоровья экс-руководителя и другие материалы, которые могут быть доказательствами по делу. Решение ВВК, на основании которого подозреваемый покинул страну, было отменено Центральной военной врачебной комиссией по ходатайству следователей.
Кроме этого, ранее по делу об аварии подозрение получили еще двое должностных лиц метрополитена. Сейчас продолжается досудебное расследование по факту подделки документов по ч. 3 ст. 358 УК Украины.
Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что полиция проводит следственные действия у бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен", Виктора Брагинского, который покинул Украину и был исключен с воинского учета.
Отметим, что в конце декабря Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Виктора Брагинского.
Читайте Новини.LIVE!