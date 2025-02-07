Митинг возле МККК в Киеве 7 февраля — что говорят родные пленных

Митинг возле здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Жена пленного, которая пришла на митинг к зданию Международной организации Красного Креста, рассказала, она получила подтверждение о плену мужа только через полтора года. По ее словам, она сама давала организации доказательства, на которые она не реагировала.

Об этом рассказала соучредитель Ассоциации Сил морской пехоты Алена Скуйбида в комментарии Новини.LIVE.

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Что говорит жена военнопленного

Алена Скуйбида — жена пленного бойца 501-ОБМП. Сегодня у нее день рождения, но женщина пришла в свой праздник на митинг под здание Красного Креста. Она говорит, что невозможно что-то праздновать, когда твой родной человек в плену.

По словам Алены, она неоднократно приходила в МККК и передавала собственноручно найденные фото и видео, на которых можно было увидеть, что ее любимый в плену. Зато Красный крест только через полтора года сообщил о плене мужа Алены, ссылаясь на "данные из российских списков". Информации о состоянии здоровья или местонахождении защитника в МККК не предоставили.

Напомним, 7 февраля люди вышли на митинг к зданию Красного Креста в Киеве. Они не сдерживают эмоций и требуют вернуть своих родных из плена.

Представители организации обратились к активистам и заявили, что ведут активную дипломатическую деятельность ежедневно.

Но родные военнопленных жалуются на бездействие Красного Креста и просят начинать что-то делать.