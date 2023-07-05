Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Чиновников Киевзеленстроя подозревают в выплатах 2 млн грн "мертвым душам" arrow

Чиновников Киевзеленстроя подозревают в выплатах 2 млн грн "мертвым душам"

5 июля 2023 12:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Чиновников Киевзеленстроя подозревают в выплатах 2 млн грн "мертвым душам"
Коммунальное предприятие "Киевзеленстрой". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора и двум начальникам участка Киевзеленстроя. Их подозревают в растрате средств в больших размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Растрата 2 млн грн и выплаты "мертвым душам"

По данным следствия, подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, обеспечили трудоустройство в коммунальное предприятие 15 подставных лиц на должности озеленителей.

Также в мае 2022 между Киевзеленстроем и частным предприятием был заключен договор о закупке почвы.

"В дальнейшем первый заместитель директора КП УЗН Подольского района г. Киева, действуя в интересах подрядчика и осознавая, что растительная почва по договору поставлена не в полном объеме, подписала расходную накладную, что стало основанием для перечисления на счет подрядчика бюджетных средств", — говорится в сообщении.

Как следствие — коммунальному предприятию нанесен ущерб на общую сумму более 2 млн грн, из которых почти 1,8 млн гривен в виде выплат фиктивным работникам.

Напомним, ранее мы писали, что в сети новый скандал с закупками. Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен для разработки собственного сайта.

Добавим, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Также в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

В Киеве управление образования Днепровской РГА приобрело раций для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз