Чиновников Киевзеленстроя подозревают в выплатах 2 млн грн "мертвым душам"

Коммунальное предприятие "Киевзеленстрой". Фото: google.com

В Киеве Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора и двум начальникам участка Киевзеленстроя. Их подозревают в растрате средств в больших размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, обеспечили трудоустройство в коммунальное предприятие 15 подставных лиц на должности озеленителей.

Также в мае 2022 между Киевзеленстроем и частным предприятием был заключен договор о закупке почвы.

"В дальнейшем первый заместитель директора КП УЗН Подольского района г. Киева, действуя в интересах подрядчика и осознавая, что растительная почва по договору поставлена не в полном объеме, подписала расходную накладную, что стало основанием для перечисления на счет подрядчика бюджетных средств", — говорится в сообщении.

Как следствие — коммунальному предприятию нанесен ущерб на общую сумму более 2 млн грн, из которых почти 1,8 млн гривен в виде выплат фиктивным работникам.

Напомним, ранее мы писали, что в сети новый скандал с закупками. Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен для разработки собственного сайта.

Добавим, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Также в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

В Киеве управление образования Днепровской РГА приобрело раций для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.