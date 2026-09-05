Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росіяни завдали ударів по Київщині: травмовано дві людини, є руйнування

Росіяни завдали ударів по Київщині: травмовано дві людини, є руйнування

Ua ru
5 вересня 2026 09:08
Атака РФ на Київщину: є поранені та руйнування
Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів по Київській області. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська знову масовано атакували Київщину. У Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення, а під час її ліквідації ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі. У Борисполі внаслідок влучання загорівся та частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок, травмовано двох людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу, 5 вересня.

Реклама
Атака РФ на Київщину 5 вересня
Рятувальник ліквідовують пожежу на Київщині внаслідок ударів РФ. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки атаки РФ на Київщину

Внаслідок російського обстрілу у Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, також зруйновано конструкції 9 поверху.

Внаслідок атаки травмовано двох людей. Рятувальники евакуювали 15 мешканців будинку. Психологи ДСНС надавали людям необхідну допомогу.

Читайте також:

В Обухівському районі рятувальники ліквідовували пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків російських безпілотників.

Ліквідація наслідків російської атаки триває.

null
Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували Бориспіль дронами, внаслідок чого пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового будинку. Через атаку виникла пожежа даху та однієї з квартир. Двох жінок з акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні.

Новини.LIVE також писали, що увечері 4 вересня у Святошинському районі Києва чоловік привів у дію боєприпас. Внаслідок детонації він отримав тілесні ушкодження, ще троє людей, які перебували поруч, також постраждали.

Київ ДСНС Київська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації