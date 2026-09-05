Атака РФ на Київщину: є поранені та руйнування

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів по Київській області. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська знову масовано атакували Київщину. У Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення, а під час її ліквідації ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі. У Борисполі внаслідок влучання загорівся та частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок, травмовано двох людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу, 5 вересня.

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Рятувальник ліквідовують пожежу на Київщині внаслідок ударів РФ. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки атаки РФ на Київщину

Внаслідок російського обстрілу у Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, також зруйновано конструкції 9 поверху.

Внаслідок атаки травмовано двох людей. Рятувальники евакуювали 15 мешканців будинку. Психологи ДСНС надавали людям необхідну допомогу.

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Ліквідація наслідків російської атаки триває.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували Бориспіль дронами, внаслідок чого пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового будинку. Через атаку виникла пожежа даху та однієї з квартир. Двох жінок з акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні.

Новини.LIVE також писали, що увечері 4 вересня у Святошинському районі Києва чоловік привів у дію боєприпас. Внаслідок детонації він отримав тілесні ушкодження, ще троє людей, які перебували поруч, також постраждали.