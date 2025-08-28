Атака на Киевскую область 28 августа - фото

Поврежденные дома и авто — фото последствий атаки на Киевщину
Российские оккупанты в ночь на 28 августа атаковали Киевщину. Полиция документирует последствия атаки.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Последствия атаки
По состоянию на 08:40 в Броварском районе повреждены 10 частных домов и квартира. Также повреждения получили пять автомобилей.
На Фастовщине поврежден дом: пострадал хозяин. Медицинская помощь ему была оказана на месте.
"На местах вражеских атак продолжают работать группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевщины и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Полиция Киевской области призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в укрытие в случае ее объявления.
Напомним, в Киеве в результате ночного удара уже известно о 45 раненых. Пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.
После атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.
