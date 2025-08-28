Атака на Киевскую область 28 августа - фото

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в ночь на 28 августа атаковали Киевщину. Полиция документирует последствия атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Последствия атаки

По состоянию на 08:40 в Броварском районе повреждены 10 частных домов и квартира. Также повреждения получили пять автомобилей.

Полицейский осматривает разрушенное хозяйство. Фото: Нацполиция

Разрушения после взрыва. Фото: Нацполиция

Выбитые окна в доме после атаки. Фото: Нацполиция

На Фастовщине поврежден дом: пострадал хозяин. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

"На местах вражеских атак продолжают работать группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевщины и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Поврежденный чердак. Фото: Нацполиция

В результате атаки пострадал грузовик. Фото: Нацполиция

Полиция Киевской области призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в укрытие в случае ее объявления.

Напомним, в Киеве в результате ночного удара уже известно о 45 раненых. Пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.

После атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.