Главная Киев Поврежденные дома и авто — фото последствий атаки на Киевщину

Поврежденные дома и авто — фото последствий атаки на Киевщину

Дата публикации 28 августа 2025 09:43
Атака на Киевскую область 28 августа - фото
Последствия атаки на Киевскую область. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в ночь на 28 августа атаковали Киевщину. Полиция документирует последствия атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте также:

Последствия атаки

По состоянию на 08:40 в Броварском районе повреждены 10 частных домов и квартира. Также повреждения получили пять автомобилей.

київська обл
Полицейский осматривает разрушенное хозяйство. Фото: Нацполиция
руйнування
Разрушения после взрыва. Фото: Нацполиция
будинок
Выбитые окна в доме после атаки. Фото: Нацполиция

На Фастовщине поврежден дом: пострадал хозяин. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

"На местах вражеских атак продолжают работать группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевщины и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.

будівля
Поврежденный чердак. Фото: Нацполиция
авто
В результате атаки пострадал грузовик. Фото: Нацполиция

Полиция Киевской области призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в укрытие в случае ее объявления.

Напомним, в Киеве в результате ночного удара уже известно о 45 раненых. Пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.

После атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.

Киевская область обстрелы оккупанты война в Украине разрушения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
