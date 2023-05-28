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Посол Британии Симмонс прокомментировала атаку дронами на Киев

28 мая 2023 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Посол Британии Симмонс прокомментировала атаку дронами на Киев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала ночную атаку дронами россиян на Киев. Она утверждает, что Россия "послала подарок" украинской столице на День города.

Об этом Мелинда Симмонс написала в своем Twitter.

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Реакция Симмонс

"Сегодня День Киева, поэтому Россия прислала Украине жестокий подарок городу. Сидели в укрытии, слушая очень громкий свист снаружи и чувствуя, как вздрагивают стены. Это не нормально", — написала Симмонс.

День Киева

В воскресенье, 28 мая, столица Украины Киев отмечает День рождения. Этот праздник имеет большое значение для всей Украины, ведь он чествует день основания столицы, которой в 2023 году исполнился 1541 год.

По случаю Дня города мэр Киева и Виталий Кличко обратился к горожанам с трогательным видеопоздравлением.

"Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда — под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется здесь", — сказал Кличко.

В честь этого активные пользователи соцсетей показали, как искусственный интеллект видит величественный Киев. Нейросеть продемонстрировала цвета украинского флага и счастливых людей.

Киев глазами искусственного интеллекта
Киев глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.

В Командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.

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