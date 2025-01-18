Атака на McDonalds у Києві — які наслідки

Наслідки обстрілу McDonalds у Києві. Фото: ДСНС

В ніч проти 18 січня Росія в черговий раз обстріляла Київ балістичними ракетами. Серед постраждалих об'єктів — заклад харчування McDonalds, що на станції метро "Лук'янівська". Внаслідок цієї атаки ресторан постраждав найбільше.

Про це повідомляє Forbes Ukraine у суботу, 18 січня.

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McDonalds на "Лук`янівській" — перший ресторан мережі в Україні, відкрився 1997 року. За словами генеральної директорки McDonaldʼs Юлії Бадрітдінової, заклад зазнав пошкоджень вже вчетверте і цього разу постраждав найбільше.

"Наші працівники встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно дотримуються всі McDonalds в Україні", — розповіли в компанії.

Постраждалий заклад McDonalds у Києві. Фото: ДСНС

У пресслужбі McDonalds відповіли, що наразі важко сказати про рівень пошкоджень, оскільки команда досі працює над встановленням наслідків атаки. Також поки що невідома тривалість робіт та вартість завданих збитків.

"Ми обовʼязково відновимо наш ресторан на Лукʼянівці", — пообіцяла Бадрітдінова.

Відомо, що сьогодні в Україні працюють 105 закладів McDonald’s зі 120 — 15 з них тимчасово закрили з вимог безпеки. Минулого року McDonalds відкрив ще 10 нових закладів та інвестував мільярд гривень. Мережа ресторанів нараховує майже 10 000 працівників.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 18 січня троє людей загинуло та ще троє постраждали. У різних районах міста виявили значні пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема станцію метро "Лук'янівська" та бізнес-центр. Крім того, після обстрілу прорвало трубопровід. У ДСНС показали наслідки атаки РФ по столиці.