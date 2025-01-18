Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Постраждав найбільше — наслідки обстрілу McDonalds на Лук'янівці arrow

Постраждав найбільше — наслідки обстрілу McDonalds на Лук'янівці

18 січня 2025 22:11
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака на McDonalds у Києві — які наслідки
Наслідки обстрілу McDonalds у Києві. Фото: ДСНС
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

В ніч проти 18 січня Росія в черговий раз обстріляла Київ балістичними ракетами. Серед постраждалих об'єктів — заклад харчування McDonalds, що на станції метро "Лук'янівська". Внаслідок цієї атаки ресторан постраждав найбільше.

Про це повідомляє Forbes Ukraine у суботу, 18 січня. 

Читайте також:

Наслідки атаки на McDonalds, що на Лук'янівській у Києві

McDonalds на "Лук`янівській" — перший ресторан мережі в Україні, відкрився 1997 року. За словами генеральної директорки McDonaldʼs Юлії Бадрітдінової, заклад зазнав пошкоджень вже вчетверте і цього разу постраждав найбільше.

"Наші працівники встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно дотримуються всі McDonalds в Україні", — розповіли в компанії.

Наслідки ударів по Києві 18 січня
Постраждалий заклад McDonalds у Києві. Фото: ДСНС

У пресслужбі McDonalds відповіли, що наразі важко сказати про рівень пошкоджень, оскільки команда досі працює над встановленням наслідків атаки. Також поки що невідома тривалість робіт та вартість завданих збитків.

"Ми обовʼязково відновимо наш ресторан на Лукʼянівці", — пообіцяла Бадрітдінова. 

Відомо, що сьогодні в Україні працюють 105 закладів McDonald’s зі 120 — 15 з них тимчасово закрили з вимог безпеки. Минулого року McDonalds відкрив ще 10 нових закладів та інвестував мільярд гривень. Мережа ресторанів нараховує майже 10 000 працівників.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 18 січня троє людей загинуло та ще троє постраждали. У різних районах міста виявили значні пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема станцію метро "Лук'янівська" та бізнес-центр. Крім того, після обстрілу прорвало трубопровід. У ДСНС показали наслідки атаки РФ по столиці.

Київ ДСНС обстріли ресторани атака руйнування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Не пішов до ТЦК через психічні відхилення — яке рішення суду

22:24 Кандидат на пост канцлера ФРН пояснив, як діятиме Трамп

22:19 Усик завершить кар'єру цього року — що відомо

22:11 Постраждав найбільше — наслідки обстрілу McDonalds на Лук'янівці

22:02 Тут їх дуже багато — Жорін висловився про підозри зрадникам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:02 Три області засипле снігом — прогноз погоди на завтра

22:00 На Одещині військовий пішов у СЗЧ через конфлікт із командиром

21:41 Садовий висловився щодо майбутнього синів у ЗСУ

21:24 Будував ядерний об'єкт для РФ — СБУ викрила підприємця

21:12 Меркель різко висловилась щодо майбутнього незалежної України

22:33 Не пішов до ТЦК через психічні відхилення — яке рішення суду

22:24 Кандидат на пост канцлера ФРН пояснив, як діятиме Трамп

22:19 Усик завершить кар'єру цього року — що відомо

22:11 Постраждав найбільше — наслідки обстрілу McDonalds на Лук'янівці

22:02 Тут їх дуже багато — Жорін висловився про підозри зрадникам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:02 Три області засипле снігом — прогноз погоди на завтра

22:00 На Одещині військовий пішов у СЗЧ через конфлікт із командиром

21:41 Садовий висловився щодо майбутнього синів у ЗСУ

21:24 Будував ядерний об'єкт для РФ — СБУ викрила підприємця

21:12 Меркель різко висловилась щодо майбутнього незалежної України

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту