Атака на McDonalds в Киеве — какие последствия

Последствия обстрела McDonalds в Киеве. Фото: ГСЧС

В ночь на 18 января Россия в очередной раз обстреляла Киев баллистическими ракетами. Среди пострадавших объектов — заведение питания McDonalds, что на станции метро "Лук'яновская". Вследствие этой атаки ресторан пострадал больше всего.

Об этом сообщает Forbes Ukraine в субботу, 18 января.

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McDonalds на "Лукьяновской" — первый ресторан сети в Украине, открылся в 1997 году. По словам генерального директора McDonald's Юлии Бадритдиновой, заведение получило повреждения уже в четвертый раз и на этот раз пострадало больше всего.

"Наши работники успели вовремя эвакуироваться в укрытие благодаря протоколам безопасности, которых неукоснительно придерживаются все McDonalds в Украине", — рассказали в компании.

Пострадавшее заведение McDonalds в Киеве. Фото: ГСЧС

В пресс-службе McDonalds ответили, что пока трудно сказать об уровне повреждений, поскольку команда до сих пор работает над установлением последствий атаки. Также пока неизвестна продолжительность работ и стоимость нанесенного ущерба.

"Мы обязательно восстановим наш ресторан на Лукьяновке", — пообещала Бадритдинова.

Известно, что сегодня в Украине работают 105 заведений McDonald’s из 120 — 15 из них временно закрыли по требованиям безопасности. В прошлом году McDonalds открыл еще 10 новых заведений и инвестировал миллиард гривен. Сеть ресторанов насчитывает почти 10 000 работников.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 18 января три человека погибли и еще трое пострадали. В разных районах города обнаружили значительные повреждения гражданской инфраструктуры, в частности станция метро "Лук'яновская" и бизнес-центр. Кроме того, после обстрела прорвало трубопровод. В ГСЧС показали последствия атаки РФ по столице.