Суд отменил решение КГС о недоверии Поворознику - что это значит

Поворозник может вернуться на должность заместителя Кличко
Заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, устроивший пир с шашлыками в День траура, может вернуться на должность. Суд удовлетворил заявление его адвоката о признании противоправным и отменить решение об увольнении чиновника.
Об этом глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея написал в Facebook в среду, 23 июля.
Возвращение Поворозника на должность
Так, 11 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление адвоката Николая Поворозника о признании противоправным решения Киевсовета о признании недоверия и увольнении заместителей мэра.
Также суд запретил Киевсовету и КГГА и также их чиновникам совершать любые действия, направленные на выполнение этого решения.
"Это касается и допуска к служебному помещению и пользования коммунальным имуществом, транспортом и тому подобное. Таким образом, фактически первый заместитель городского головы может вернуться на работу", — отметил Кривошея.
Он напомнил, что Киевсовет имеет 15 дней на обжалование данного постановления.
Напомним, 26 апреля в сети появились кадры с вечеринки, которую Поворозник устроил в День траура по погибшим, в результате массированной атаки России 24 апреля, унесшей жизни 12 киевлян.
10 июня Киевсовет выразил недоверие Поворознику. Отстранили от должности заместитель мэра Киева Поворозника только 30 июня.
Читайте Новини.LIVE!