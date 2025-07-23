Суд отменил решение КГС о недоверии Поворознику - что это значит

Заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Фото: КГГА

Заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, устроивший пир с шашлыками в День траура, может вернуться на должность. Суд удовлетворил заявление его адвоката о признании противоправным и отменить решение об увольнении чиновника.

Об этом глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея написал в Facebook в среду, 23 июля.

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Так, 11 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление адвоката Николая Поворозника о признании противоправным решения Киевсовета о признании недоверия и увольнении заместителей мэра.

Постановление. Фото: Геннадий Кривошея/Facebook

Также суд запретил Киевсовету и КГГА и также их чиновникам совершать любые действия, направленные на выполнение этого решения.

"Это касается и допуска к служебному помещению и пользования коммунальным имуществом, транспортом и тому подобное. Таким образом, фактически первый заместитель городского головы может вернуться на работу", — отметил Кривошея.

Он напомнил, что Киевсовет имеет 15 дней на обжалование данного постановления.

Скриншот поста Кривошеи

Скриншот поста Кривошеи

Напомним, 26 апреля в сети появились кадры с вечеринки, которую Поворозник устроил в День траура по погибшим, в результате массированной атаки России 24 апреля, унесшей жизни 12 киевлян.

10 июня Киевсовет выразил недоверие Поворознику. Отстранили от должности заместитель мэра Киева Поворозника только 30 июня.