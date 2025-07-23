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Главная Киев Поворозник может вернуться на должность заместителя Кличко

Поворозник может вернуться на должность заместителя Кличко

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Дата публикации 23 июля 2025 15:01
Суд отменил решение КГС о недоверии Поворознику - что это значит
Заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Фото: КГГА

Заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, устроивший пир с шашлыками в День траура, может вернуться на должность. Суд удовлетворил заявление его адвоката о признании противоправным и отменить решение об увольнении чиновника.

Об этом глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея написал в Facebook в среду, 23 июля.

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Так, 11 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление адвоката Николая Поворозника о признании противоправным решения Киевсовета о признании недоверия и увольнении заместителей мэра.

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Постановление. Фото: Геннадий Кривошея/Facebook

Также суд запретил Киевсовету и КГГА и также их чиновникам совершать любые действия, направленные на выполнение этого решения.

"Это касается и допуска к служебному помещению и пользования коммунальным имуществом, транспортом и тому подобное. Таким образом, фактически первый заместитель городского головы может вернуться на работу", — отметил Кривошея.

Он напомнил, что Киевсовет имеет 15 дней на обжалование данного постановления.

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Скриншот поста Кривошеи
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Скриншот поста Кривошеи

Напомним, 26 апреля в сети появились кадры с вечеринки, которую Поворозник устроил в День траура по погибшим, в результате массированной атаки России 24 апреля, унесшей жизни 12 киевлян.

10 июня Киевсовет выразил недоверие Поворознику. Отстранили от должности заместитель мэра Киева Поворозника только 30 июня.

Виталий Кличко Киев суд КГГА Киевсовет увольнение
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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