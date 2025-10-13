Микола Поворозник прокоментував своє звільнення

Микола Поворозник. Фото: Facebook Поворозника

Перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник відреагував на звільнення з посади. Він зазначив, що присвятив цій посаді майже вісім років свого життя.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Допис Миколи Поворозника. Фото: скриншот

Заява Поворозника

"Сьогодні мій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій я присвятив майже вісім років свого життя. Часи були різні, втім загартували і дух, і команду часи епідемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення. Перераховувати досягнення команди не буду. Час все покаже", — написав він.

Він подякував всім, хто працює на благо міста.

"Дякую захисникам і захисницям за можливість жити і працювати у вільній країні! За мужність і силу духу! Дякую друзям за постійну підтримку! Дякую ворогам! Ви спонукали ставати сильнішим, розумнішим і цінувати відданих! Далі буде…", — додав Поворозник.

Нагадаємо, скандал навколо Поворозника розпочався 26 квітня, після скандальних кадрів з вечірки, яку він влаштував у День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня, у якій загинули 12 людей.

Поворознику було висловлено недовіру аж 10 червня, а відсторонено від посади — 30, але виявилося, що він все-таки працював.