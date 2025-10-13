Видео
Україна
Поворозник отреагировал на увольнение с должности

Поворозник отреагировал на увольнение с должности

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:09
Николай Поворозник прокомментировал свое увольнение
Николай Поворозник. Фото: Facebook Поворозника

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник отреагировал на свое увольнение с должности. Он отметил, что посвятил этой должности почти восемь лет своей жизни.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.


скрін
Сообщение Николая Поворозника. Фото: скриншот

Заявление Поворозника

"Сегодня мой последний день в должности первого заместителя председателя КГГА, которой я посвятил почти восемь лет своей жизни. Времена были разные, впрочем закалили и дух, и команду времена эпидемии COVID-19 и полномасштабное вторжение. Перечислять достижения команды не буду. Время все покажет", — написал он.

Он поблагодарил всех, кто работает на благо города.

"Спасибо защитникам и защитницам за возможность жить и работать в свободной стране! За мужество и силу духа! Спасибо друзьям за постоянную поддержку! Спасибо врагам! Вы побудили становиться сильнее, умнее и ценить преданных! Дальше будет...", — добавил Поворозник.

Напомним, скандал вокруг Поворозника начался 26 апреля, после скандальных кадров с вечеринки, которую он устроил в День траура по погибшим в результате массированной вражеской атаки 24 апреля, в которой погибли 12 человек.

Поворознику было выражено недоверие аж 10 июня, а отстранен от должности — 30, но оказалось, что он все-таки работал.

Виталий Кличко Киев скандал КГГА увольнение
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
