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Пожар на АЗС в Киеве потушили: Кличко рассказал о последствиях

9 июля 2023 17:14
обновлено: 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пожар на АЗС в Киеве потушили: Кличко рассказал о последствиях
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спасатели ликвидировали пожар на АЗС на Броварском шоссе в Киеве. В результате инцидента пострадали люди.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, площадь возгорания была 1500 кв м. В настоящее время спасатели продолжают разведку помещений.

"Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому младшему — 17 лет", — добавил Кличко.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Киевский городской голова рассказал, что пожар, который произошел в результате удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС, а также восемь автомобилей.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом виднелись столбы черного дыма.

Также мы писали, что 7 июля в девятиэтажке в Киеве в результате подгорания пищи произошло задымление квартиры. Спасатели спасли женщину и передали ее медикам с признаками отравления продуктами горения.

Добавим, ночью 22 июня, после отбоя воздушной тревоги, на левом берегу Киева произошел взрыв. Он был такой силы, что местные сообщили о разрушении. Как оказалось, произошла утечка газа.

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