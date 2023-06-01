Правоохранители задержали людей, которые не предоставили киевлянам доступ к укрытию

Поликлиника, возле которой из-за закрытой двери укрытия погибли люди. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители задержали троих чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы к укрытию во время обстрела.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Закрытые укрытия в Киеве: расследование

"В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека — первый заместитель Деснянской РГА, директор медзаведения и его заместитель, а также охранник", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева трем задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а охраннику — по факту оставления в опасности, что привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Ранее прокуроры вместе с полицейскими провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении.

"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.