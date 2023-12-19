Проседание грунта в Киеве — руководство метро прокомментировало ситуацию на "Демеевке"

Ограждено движение для киевлян. Фото: t.me/kievreal1

В Киеве возле бывшего "Демеевского рынка" произошло проседание асфальта. На сегодня, 19 декабря, ситуацию стабилизировали и проседание прекратилось. В настоящее время участок улицы находится под постоянным наблюдением специалистов.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

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Просадка грунта на "Демеевке"

Специалисты остановили проседание асфальта у станции метро "Демеевская". Как отметили в КГГА, проседание грунта произошло еще до ремонта тоннеля метро на станциях "синей" ветки.

"С момента остановки движения на этом участке просадка почвы извне фактически прекратилась. Также добавлю, что просадка почвы образовалась тогда, когда начался значительный вынос песка в перегонном тоннеле. В настоящее время вынос породы, протекание тоннеля и просадка почвы нет. Ситуация стабилизирована и контролирована, находится под постоянным наблюдением специалистов", — указал Брагинский.

Недавно энергоснабжающая компания на участке, где произошло проседание, проложила кабельные сети. При этом использовалась большая строительная техника.

"Работы не связаны с ситуацией, которая возникла на перегоне между станциями "Демеевская" — "Лыбидская", до сих пор продолжаются", — добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка начал проседать под землю асфальт. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. На улице было ограничено движение пешеходов.

Добавим, в столичном метро на ремонт могут закрыть еще одну станцию. На Голосеевской тоже заметили подтопление.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют закрыть на ремонт тоннель еще в двух станциях метро для пользования горожанами. Речь идет о станциях "синей" ветки метро "Почайная" и "Тараса Шевченко".

Кроме того, в Киеве внедрят систему компенсаций для киевлян, осуществляющих пересадки через закрытые станции метро от "Теремков" до "Лыбидской". Возврат средств действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов.