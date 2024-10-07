В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам РФ и насмехалась над местными

Радовалась взрывам и восхваляла РФ — на вокзале в Киеве задержали нарушительницу
Утром 7 октября во время ракетной атаки на Киев женщина свысока высказывалась относительно бежавших к укрытию людей, восхваляла российского агрессора и радовалась обстрелам. Уже через час нарушительницу задержали правоохранители.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Что выкрикивала поклонница России
Сегодня в сети появилось видео, где находившаяся на вокзале в Киеве женщина, свысока высказывалась относительно людей, которые бежали к укрытию во время воздушной тревоги и восхваляла российского агрессора.
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Полицейские мониторили соцсети и совместно с СБУ установили личность женщины и задержали ее в одном из заведений питания у железнодорожного вокзала.
Нарушительницей оказалась 23-летняя уроженка Донецкой области, которая в последнее время проживала в столице.
Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.
Атака на Киев 7 октября
Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, в трех районах города зафиксировали падение обломков вражеских ракет.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но в Киеве все же есть разрушения.
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