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Радовалась взрывам и восхваляла РФ — на вокзале в Киеве задержали нарушительницу

7 октября 2024 14:03
Карина Приходько - Редактор
В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам РФ и насмехалась над местными
Задержанная нарушительница. Фото: полиция Киева
Карина Приходько - Редактор

Утром 7 октября во время ракетной атаки на Киев женщина свысока высказывалась относительно бежавших к укрытию людей, восхваляла российского агрессора и радовалась обстрелам. Уже через час нарушительницу задержали правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Сегодня в сети появилось видео, где находившаяся на вокзале в Киеве женщина, свысока высказывалась относительно людей, которые бежали к укрытию во время воздушной тревоги и восхваляла российского агрессора.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Полицейские мониторили соцсети и совместно с СБУ установили личность женщины и задержали ее в одном из заведений питания у железнодорожного вокзала.

Нарушительницей оказалась 23-летняя уроженка Донецкой области, которая в последнее время проживала в столице.

Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.

задержания нарушительницы в Киеве
Скриншот сообщения полиции

Атака на Киев 7 октября

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в трех районах города зафиксировали падение обломков вражеских ракет.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но в Киеве все же есть разрушения.

Киев полиция россияне вокзалы война в Украине

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