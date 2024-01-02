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Ракетная атака на Киев — в КГВА рассказали о разрушительных последствиях

2 января 2024 09:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ракетная атака на Киев — в КГВА рассказали о разрушительных последствиях
Момент попадания в многоэтажку в Киеве. Фото: Реальный Киев
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

О последствиях утренней атаки РФ рассказали в пресс-службе КГВА.

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Последствия ракетной атаки на столицу 2 января

Отмечается, что в Соломенском районе столицы было зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Там уже известно о 20 пострадавших.

В свою очередь в Деснянском районе, по предварительной информации, произошел пожар в супермаркете.

"В Дарницком районе повреждены нежилые помещения. В Голосеевском р-не падение обломков на открытой территории. В Печерском районе — на крышу 9-этажного жилого дома; на еще один многоэтажный дом и частный дом", — добавили в сообщении.

Также в Оболонском районе зафиксировано возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений.

Святошинский район тоже пострадал, информация уточняется.

Что еще было повреждено в городе

В свою очередь в Подольском районе произошел пожар на территории рынка. Также была повреждена газовая труба, обломки ракет упали и на нежилую застройку. Вероятно, в районе произошло и возгорание жилого дома, данные по этому поводу проверяются.

"Шевченковский район — падение обломков на открытую территорию. Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется. Из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением", — отметили в сообщении.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Кроме того, в Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения. Также загорелись по меньшей мере шесть автомобилей.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения с Telegram КГВА

Обновлено 09:32. В Соломенском районе Киева спасатели деблокировали 17 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"117 жителей вывели из дома. Пострадали в настоящее время 20 человек. 19 из них медики госпитализировали. В здании возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте", — добавил он.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Что известно о ракетной атаке на Киев 2 января

Сегодня утром в Киеве слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 20.

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