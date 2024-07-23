Охматдит - лікарня оголосила тендер для відновлення після удару РФ

Наслідки ракетного удару по "Охматдиті" 8 липня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Благодійний фонд "Охматдит — Здорове дитинство" оголосив тендер на відновлення дитячої лікарні, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ 8 липня. Шукають надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт.

Про це повідомляється на сайті "Охматдиту".

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Тендер на відновлення "Охматдиту"

"Ми шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", — йдеться у повідомленні.

Тендер оголосили для ремонту фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, пошкоджений в наслідок ракетного удару Росії 8 липня.

Проєкт реалізовуватиметься за моделлю "Проєктуй-будуй", тобто підрядник має спершу спроєктувати, а тоді виконати будівельні роботи.

Зазначається, що гарантія виконаних робіт має становити щонайменше десять років.

Що відомо про ракетну атаку на "Охматдит"

Нагадаємо, 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такими діями у Кремлі знову "продемонстрували свій цинізм".