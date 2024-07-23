Охматдит - лікарня оголосила тендер для відновлення після удару РФ

Ракетний удар по "Охматдиту" — лікарня оголосила тендер для відновлення
Благодійний фонд "Охматдит — Здорове дитинство" оголосив тендер на відновлення дитячої лікарні, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ 8 липня. Шукають надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт.
Про це повідомляється на сайті "Охматдиту".
Тендер на відновлення "Охматдиту"
"Ми шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", — йдеться у повідомленні.
Тендер оголосили для ремонту фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, пошкоджений в наслідок ракетного удару Росії 8 липня.
Проєкт реалізовуватиметься за моделлю "Проєктуй-будуй", тобто підрядник має спершу спроєктувати, а тоді виконати будівельні роботи.
Зазначається, що гарантія виконаних робіт має становити щонайменше десять років.
Що відомо про ракетну атаку на "Охматдит"
Нагадаємо, 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".
Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.
Водночас Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такими діями у Кремлі знову "продемонстрували свій цинізм".
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