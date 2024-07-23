Охматдет - больница объявила тендер для восстановления после удара РФ

Последствия ракетного удара по "Охматдету" 8 июля. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Благотворительный фонд "Охматдет — Здоровое детство" объявил тендер на восстановление детской больницы, пострадавшей в результате ракетного удара РФ 8 июля. Ищут надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ.

Об этом сообщается на сайте "Охматдета".

Читайте также:

Тендер на восстановление "Охматдета"

"Мы ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше заведение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше", — говорится в сообщении.

Тендер объявили для ремонта фасада и внутренней отделки больницы, поврежденный в результате ракетного удара России 8 июля.

Проект будет реализовываться по модели "Проектируй-строй", то есть подрядчик должен сперва спроектировать, а затем выполнить строительные работы.

Отмечается, что гарантия выполненных работ должна составлять не менее десяти лет.

Что известно о ракетной атаке на "Охматдет"

Напомним, 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время, Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими действиями в Кремле снова "продемонстрировали свой цинизм".