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Ракетный удар по "Охматдету" — больница объявила тендер для восстановления

23 июля 2024 13:25
Катерина Османская - Редактор
Охматдет - больница объявила тендер для восстановления после удара РФ
Последствия ракетного удара по "Охматдету" 8 июля. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Катерина Османская - Редактор

Благотворительный фонд "Охматдет — Здоровое детство" объявил тендер на восстановление детской больницы, пострадавшей в результате ракетного удара РФ 8 июля. Ищут надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ. 

Об этом сообщается на сайте "Охматдета".

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Тендер на восстановление "Охматдета"

"Мы ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше заведение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше", — говорится в сообщении.

Тендер объявили для ремонта фасада и внутренней отделки больницы, поврежденный в результате ракетного удара России 8 июля.

Проект будет реализовываться по модели "Проектируй-строй", то есть подрядчик должен сперва спроектировать, а затем выполнить строительные работы.

Отмечается, что гарантия выполненных работ должна составлять не менее десяти лет.

Что известно о ракетной атаке на "Охматдет"

Напомним, 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время, Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими действиями в Кремле снова "продемонстрировали свой цинизм".

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