Ремонт трубопроводу. Фото: КП "Київтеплоенерго"

Президент Теплоенергетичного кластера України Анатолій Корж припустив, що цього року резервне теплопостачання в Києві, ймовірно, не запрацює. Водночас він сподівається, що його вдасться запустити принаймні до кінця опалювального сезону.

Про це Анатолій Корж повідомив в ефірі "Київського часу".

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Резервне теплопостачання в Києві

"По місту Києву є прогрес, є будівництво нових котелень, є процес по впровадженню децентралізації, резервного живлення. Але він був запущений дуже пізно. Чи зможемо ми побачити резервне тепло вже в грудні? Точно не зможемо. Чи зможемо ми в цьому році побачити? Теж навряд чи в цьому році побачимо", — зазначив Корж.

Він висловив сподівання, що його все ж запустять до кінця опалювального сезону.

За словами президента Теплоенергетичного кластеру України, ситуація буде схожа на минулий рік. Зокрема, лівий берег опиниться в більш складній ситуації, ніж правий.

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За оцінкою співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, альтернативні джерела теплопостачання дозволять забезпечити опаленням лише близько 10% багатоквартирних будинків, розташованих на лівому березі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, 7 листопада в Києві вдалося стабілізувати водопостачання після перебоїв внаслідок знеструмлень. Тиск води відповідає нормативним показникам.

А фахівці енергетичної галузі оцінили перспективи електропостачання у столиці під час зимового періоду. За їхніми прогнозами, через систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київ може зіткнутися з тривалими знеструмленнями. Якщо інтенсивність обстрілів залишиться на рівні минулої зими, відключення електроенергії можуть тривати до двох діб.