Ремонт трубопровода. Фото: КП "Киевтеплоэнерго"

Президент Теплоэнергетического кластера Украины Анатолий Корж предположил, что в этом году резервное теплоснабжение в Киеве, вероятно, не заработает. В то же время он надеется, что его удастся запустить по крайней мере до конца отопительного сезона.

Об этом Анатолий Корж сообщил в эфире "Київського часу".

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Резервное теплоснабжение в Киеве

"В Киеве наблюдается прогресс: ведется строительство новых котельных, идет процесс внедрения децентрализации и резервного теплоснабжения. Но он был запущен слишком поздно. Сможем ли мы увидеть резервное тепло уже в декабре? Точно не сможем. Сможем ли мы увидеть его в этом году? Вряд ли в этом году увидим", — отметил Корж.

Он выразил надежду, что его все же запустят до конца отопительного сезона.

По словам президента Теплоэнергетического кластера Украины, ситуация будет похожа на прошлый год. В частности, левый берег окажется в более сложной ситуации, чем правый.

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По оценке соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, альтернативные источники теплоснабжения позволят обеспечить отоплением лишь около 10% многоквартирных домов, расположенных на левом берегу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, 7 ноября в Киеве удалось стабилизировать водоснабжение после перебоев, вызванных отключениями электроэнергии. Давление воды соответствует нормативным показателям.

А специалисты энергетической отрасли оценили перспективы электроснабжения в столице в зимний период. По их прогнозам, из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Если интенсивность обстрелов останется на уровне прошлой зимы, отключения электроэнергии могут длиться до двух суток.