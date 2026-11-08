Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Резервное отопление в декабре не заработает: Корж о проблемах Киева

Резервное отопление в декабре не заработает: Корж о проблемах Киева

Ua ru
8 ноября 2026 10:40
Эксклюзив
Эксперт оценил перспективы запуска резервного теплоснабжения в Киеве КП "Киевтеплоэнерго"
Ремонт трубопровода. Фото: КП "Киевтеплоэнерго"

Президент Теплоэнергетического кластера Украины Анатолий Корж предположил, что в этом году резервное теплоснабжение в Киеве, вероятно, не заработает. В то же время он надеется, что его удастся запустить по крайней мере до конца отопительного сезона.

Об этом Анатолий Корж сообщил в эфире "Київського часу".

Реклама

Резервное теплоснабжение в Киеве

Киеве наблюдается прогресс: ведется строительство новых котельных, идет процесс внедрения децентрализации и резервного теплоснабжения. Но он был запущен слишком поздно. Сможем ли мы увидеть резервное тепло уже в декабре? Точно не сможем. Сможем ли мы увидеть его в этом году? Вряд ли в этом году увидим", — отметил Корж.

Он выразил надежду, что его все же запустят до конца отопительного сезона.

По словам президента Теплоэнергетического кластера Украины, ситуация будет похожа на прошлый год. В частности, левый берег окажется в более сложной ситуации, чем правый.

Читайте также:

По оценке соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, альтернативные источники теплоснабжения позволят обеспечить отоплением лишь около 10% многоквартирных домов, расположенных на левом берегу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, 7 ноября в Киеве удалось стабилизировать водоснабжение после перебоев, вызванных отключениями электроэнергии. Давление воды соответствует нормативным показателям.

А специалисты энергетической отрасли оценили перспективы электроснабжения в столице в зимний период. По их прогнозам, из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Если интенсивность обстрелов останется на уровне прошлой зимы, отключения электроэнергии могут длиться до двух суток.

Киев отопительный сезон теплоснабжение энергосистема котельня
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации