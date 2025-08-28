Обстрел Киева 28 августа — РФ повредила здание представительства ЕС

Поврежденное здание представительства ЕС в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате этого в столице повреждено здание представительства Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х.

Последствия удара по Киеву 28 августа

Сибига рассказал, что во время ночного удара по Киеву 28 августа Россия также атаковала дипломатов. По словам министра, это является прямым нарушением Венской конвенции.

"Миссии ЕС в Украине был нанесен ущерб. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", — заявил глава МИД.

В то же время Андрей Сибига отметил, что Украина настаивает "на решительной международной реакции на жестокий удар России".

"Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия", — подчеркнул украинский министр.

Напомним, в Киеве возросло количество погибших в результате ночной атаки РФ. Среди жертв есть трое детей.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице 29 августа объявлен День траура. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.