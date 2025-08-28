Видео
РФ повредила здание представительства ЕС в Киеве — фото

РФ повредила здание представительства ЕС в Киеве — фото

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:56
Обстрел Киева 28 августа — РФ повредила здание представительства ЕС
Поврежденное здание представительства ЕС в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате этого в столице повреждено здание представительства Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х.

Читайте также:

Последствия удара по Киеву 28 августа

Сибига рассказал, что во время ночного удара по Киеву 28 августа Россия также атаковала дипломатов. По словам министра, это является прямым нарушением Венской конвенции.

Пошкоджена будівля представництва ЄС
Поврежденное здание представительства ЕС в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha
Удар по Києву 28 серпня
Поврежденное здание представительства ЕС в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Миссии ЕС в Украине был нанесен ущерб. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", — заявил глава МИД.

Скриншот сообщения Андрея Сибиги

В то же время Андрей Сибига отметил, что Украина настаивает "на решительной международной реакции на жестокий удар России".

"Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия", — подчеркнул украинский министр.

Скриншот сообщения Андрея Сибиги

Напомним, в Киеве возросло количество погибших в результате ночной атаки РФ. Среди жертв есть трое детей.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице 29 августа объявлен День траура. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

Киев Андрей Сибига обстрелы ЕС война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
