РФ знищила склади 13 компаній, є загиблі працівники: під ударом PUMA, INTERTOP, NOVUS та інші

Знищений склад LIQUI MOLY. Фото: Facebook/LIQUI MOLY

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня низка українських і міжнародних компаній повідомила про знищення складів, логістичних центрів та значні матеріальні втрати. Серед постраждалих — PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" та "Тойота-Україна".

Про це компанії повідомили у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які компанії втратили склади через російський обстріл

Компанія PUMA повідомила, що її логістичний комплекс повністю знищено. Працівники не постраждали, однак через втрату товарних запасів найближчими тижнями або місяцями в Україні може виникнути дефіцит окремих товарів бренду.

У INTERTOP підтвердили повне знищення основного складу з продукцією.

Наслідки атаки на склад INTERTOP. Фото: Instagram/INTERTOP

Наслідки атаки на склад INTERTOP. Фото: Instagram/INTERTOP

Компанія вже працює над відновленням поставок і запевнила, що докладає всіх зусиль для якнайшвидшого повернення до звичного режиму роботи.

Кілька прямих ракетних ударів прийшлися по логістичному центру мережі супермаркетів NOVUS. Попри значні руйнування, обійшлося без жертв.

Російський удар також знищив центральний склад LIQUI MOLY в Україні. У компанії повідомили про втрату тонн моторних олив та іншої продукції.

Про втрату складу запасних частин і супутніх товарів заявило й підприємство "Тойота-Україна". Там зазначили, що вже впроваджують альтернативні логістичні рішення для забезпечення дилерської мережі, однак попередили клієнтів про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

Унаслідок російського обстрілу 5 серпня пожежі виникли на чотирьох розподільчих центрах Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", THRASH! ТРАШ! та "Фора".

У компанії повідомили, що наразі підтверджено загибель шістьох працівників. Також є поранені, їхню кількість і стан уточнюють.

Пожежі на розподільчих центрах Fozzy Group. Фото: Facebook/Fozzy Group

За попередніми даними, на одному з розподільчих центрів вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, через що працівники не встигли дістатися укриття. Там загинули троє людей. Ще троє співробітників загинули на залізничній станції, коли поверталися додому з іншого розподільчого центру. У Fozzy Group також зазначили, що досі не всі працівники вийшли на зв'язок.

Водночас у компанії "Маркет Траш" уточнили про загибель працівників унаслідок російського обстрілу. Ще кілька людей дістали поранення. Також були знищені два розподільчі центри, а компанія вже працює над відновленням своєї діяльності та пообіцяла надати необхідну допомогу родинам загиблих і постраждалим.

Rozetka заявила, що продовжує працювати після російського удару, який знищив її складський комплекс. У компанії запевнили, що магазини залишаються відкритими, сайт і застосунок функціонують у штатному режимі, а всі замовлення приймаються та обробляються.

На Київщині оголосили День жалоби

Завтра, 6 серпня, у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетної атаки. У День жалоби на території області приспустять Державні Прапори України, а також обмежать проведення розважальних заходів на знак скорботи за жертвами російського удару.

Очільник КОВА Тимур Ткаченко висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та вшанував пам'ять усіх, чиї життя забрала російська атака.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни трьома балістичними ракетами знищили ключовий склад Rozetka у Броварах на Київщині. Логістичний комплекс, відкритий у 2017 році, мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів і був одним із найбільших складських об'єктів компанії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київщині, внаслідок якого були зруйновані та пошкоджені склади й логістичні центри низки українських компаній. Серед них — розподільчі центри мережі "Сільпо", де через пожежі, за попередніми даними, загинули шестеро працівників.

Як повідомляли Новини.LIVE, компанія "Епіцентр" повідомила про масштабні руйнування після російської атаки в ніч проти 5 серпня. За даними компанії, було знищено близько 90% логістичного складу, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари, призначені для торговельних центрів мережі по всій Україні.

Також Новини.LIVE писали, що унаслідок російського удару в ніч проти 5 серпня у Києві було повністю знищено сортувальний термінал компанії "Нова пошта". Через атаку загинули троє людей, ще кілька дістали поранення.