Обстріл Києва 24 квітня — Каллас відреагувала на удар РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters

Російські війська вночі 24 квітня завдали комбінованого удару по Києву. Коментуючи цю атаку, головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що РФ не прагне миру, а знущається з нього.

Про це вона написала у своєму Х (Twitter).

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"Заявляючи про прагнення до миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання з нього", — написала Каллас.

Вона додала, що справжньою перешкодою для початку миру є не Україна, а Росія, чиї цілі війни не змінилася.

Скриншот допису Каї Каллас

Нагадаємо, вночі 24 квітня окупанти атакували Україну одночасно ракетами різних типів та ударними дронами. Найбільшого удару зазнав Київ.

У столиці загинуло 12 людей, ще понад 70 отримали поранення. Упродовж дня рятувальники дістають тіла з-під завалів у Святошинському районі.

На цей обстріл відреагував Дональд Трамп. Він назвав його "невчасним" та "необов’язковим" і звернувся до Путіна.