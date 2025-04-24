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РФ знущається з миру — Кая Каллас про атаку на Київ

24 квітня 2025 17:57
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Києва 24 квітня — Каллас відреагувала на удар РФ
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 24 квітня завдали комбінованого удару по Києву. Коментуючи цю атаку, головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що РФ не прагне миру, а знущається з нього.

Про це вона написала у своєму Х (Twitter)

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"Заявляючи про прагнення до миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання з нього", — написала Каллас.

Вона додала, що справжньою перешкодою для початку миру є не Україна, а Росія, чиї цілі війни не змінилася. 

Удар по Києву 24 квітня
Скриншот допису Каї Каллас

Нагадаємо, вночі 24 квітня окупанти атакували Україну одночасно ракетами різних типів та ударними дронами. Найбільшого удару зазнав Київ.  

У столиці загинуло 12 людей, ще понад 70 отримали поранення. Упродовж дня рятувальники дістають тіла з-під завалів у Святошинському районі. 

На цей обстріл відреагував Дональд Трамп. Він назвав його "невчасним" та "необов’язковим" і звернувся до Путіна. 

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