Обстріл Києва 24 квітня — Каллас відреагувала на удар РФ

РФ знущається з миру — Кая Каллас про атаку на Київ
Російські війська вночі 24 квітня завдали комбінованого удару по Києву. Коментуючи цю атаку, головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що РФ не прагне миру, а знущається з нього.
Про це вона написала у своєму Х (Twitter).
Реакція Каллас на удар по Києву 24 квітня
"Заявляючи про прагнення до миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання з нього", — написала Каллас.
Вона додала, що справжньою перешкодою для початку миру є не Україна, а Росія, чиї цілі війни не змінилася.
Нагадаємо, вночі 24 квітня окупанти атакували Україну одночасно ракетами різних типів та ударними дронами. Найбільшого удару зазнав Київ.
У столиці загинуло 12 людей, ще понад 70 отримали поранення. Упродовж дня рятувальники дістають тіла з-під завалів у Святошинському районі.
На цей обстріл відреагував Дональд Трамп. Він назвав його "невчасним" та "необов’язковим" і звернувся до Путіна.
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