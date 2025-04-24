Обстрел Киева 24 апреля — Каллас отреагировала на удар РФ

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас. Фото: Reuters

Российские войска ночью 24 апреля нанесли комбинированный удар по Киеву. Комментируя эту атаку, главный дипломат ЕС Кайя Каллас подчеркнула, что РФ не стремится к миру, а издевается над ним.

Об этом она написала в своем Х (Twitter).

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"Заявляя о стремлении к миру, Россия нанесла смертоносный авиаудар по Киеву. Это не стремление к миру, это издевательство над ним", — написала Каллас.

Она добавила, что настоящим препятствием для начала мира является не Украина, а Россия, чьи цели войны не изменилась.

Скриншот сообщения Каи Каллас

Напомним, ночью 24 апреля оккупанты атаковали Украину одновременно ракетами различных типов и ударными дронами. Наибольшему удару подвергся Киев.

В столице погибли 12 человек, еще более 70 получили ранения. В течение дня спасатели достают тела из-под завалов в Святошинском районе.

На этот обстрел отреагировал Дональд Трамп. Он назвал его "несвоевременным" и "необязательным" и обратился к Путину.