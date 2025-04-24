Двоє загиблих під завалами у Києві дітей є братом та сестрою

Медики виносять загиблих. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед жертв останнього ракетного удару по Києву — двоє молодих людей, які виявилися братом і сестрою. Він висловив свої співчуття рідним та близьким усіх загиблих.

Про це він сказав у своєму зверненні, коментуючи наслідки чергового обстрілу столиці в ніч проти 24 квітня.

Реклама

Читайте також:

Загиблі діти під завалами у Святошинському районі були родичами

За словами глави держави, під завалами зруйнованого будинку загинули 21-річний хлопець та його 19-річна сестра.

"Більш ніж 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у нашій столиці і в інших наших містах. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. На жаль, є загиблі. В Києві серед загиблих рідні брат і сестра, хлопчику був 21 рік, дівчинці — 19. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", — сказав лідер України.

Нагадаємо, сьогодні в ніч проти 24 квітня Росія завдала масованого удару по Україні, застосовуючи одночасно різні види зброї. Вибухи лунали у кількох областях.

Найбільші руйнування у Києві, зокрема у Святошинському районі. За повідомленням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, у Києві пошкоджено 25 будинків, тривають розбори завалів.

Додамо, що Ігор Клименко кілька годин тому повідомив, що під завалами серед жертв були двоє дітей. Тоді припустили, що вони можуть бути родичами, але їхній вік не уточнювався. Тим часом лікарі борються за життя та надають допомогу пораненим, яких госпіталізували у важкому стані.

У Києві завтра, 25 квітня, буде траур за загиблими внаслідок атаки. Станом на зараз відомо про вісім загиблих, проте розбір завалів ще триває.