Атака на Київ 30 жовтня — працівники ДСНС врятували кота із пошкодженого будинку

Рятувальники реанімують кота, що пережив влучання у будинок у Києві. Фото: скриншот

Уночі 30 жовтня російська армія обстріляла Київ. Рятувальники врятували котика в одній із квартир пошкодженого будинку внаслідок влучання уламка ворожого дрона.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Україні.

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Під час нічної атаки ворожих дронів на Київ було пошкоджено будинок у Солом'янському районі.

Рятувальники ДСНС реанімували котика, який перебував у одному із помешкань, яке майже повністю вигоріло через влучання уламка. Чотирилапий вижив та повернувся до своїх господарів.

"Надзвичайники реанімували котика та передали його господарю. Наразі життю чотирилапого нічого не загрожує", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, внаслідок влучання у житловий будинок у Києві у кількох помешканнях здійнялася пожежа — дивіться фоторепортаж наслідків від Новини.LIVE.

Раніше ми писали про те, що мешканка пошкодженого будинку у Солом'янському районі розповіла, про як застала момент влучання у багатоповерхівку.