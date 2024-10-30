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Трималась за ікону — киянка розповіла про нічну атаку Шахедів

30 жовтня 2024 07:56
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака Шахедів 30 жовтня у Києві — розповіді очевидців
Обгорілий будинок у Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська атакували Київ "Шахедами" у ніч проти 30 жовтня. Уламків одного з ударних безпілотників впали на будинок у Солом'янському районі, що спричинило пожежу. Мешканка будинку розповіла, що відбувалося на той момент у будинку.

Про це вона розповіла кореспонденту Новини.LIVE.

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Наталія розповіла, що почула підвищену тривогу та гул "Шахедів", один з яких летів доволі низько. Вже за мить прогримів потужний вибух. 

"Я почула, що підвищена тривога була і зрозуміла, що знову "Шахеди". Пішла до туалету, бо кішка також нервувала. І в цей час я почула, як дуже низько пролітає "Шахед". Я думала, що він летить просто в будинок, але дяка Богу, що він пролетів, і я почала читати "Отче наш", триматися за ікону, і десь секунд через 15 я почула "Шахед". Такий звук ніби падає літак, і вже був вибух. Я зрозуміла, що попали в будинок, швиденько зібралася, взяла кішку, побігла. Було дуже багато диму. Спочатку подумала, що попали в дах, але я вийшла на вулицю і побачила що горять нижні поверхи", — поділилась жінка.

Натомість у неї вдома вилетіли вікна, а на балконі від сили вибуху виламало балконні двері. 

Солом'янський район Київ
Наслідки падіння уламків "Шахеда" у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Солом'янський район вибух
Обгорілий будинок у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибух у Солом'янському районі від "Шахеда" 

За даними ДСНС та КМВА з будинку, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків, евакуювали 18 людей. Є дев'ятеро постраждалих, серед яких є 11-річна дівчинка. Пожежу загасили.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, у Солом'янському районі також впали уламки "Шахеда", які пошкодили кілька автівок та вікна в будинках.

Мешканці розповіли, що вибухи були такої сили, що їх було чутно навіть в межах області. А одному з мешканців Солом'янського району під час атаки вдалося врятувати життя ковдрою.  

Київ вибух Шахед будинок атака

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08:26 Виплата у 21 тис. грн — що треба знати про зимову субсидію

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