Атака на Киев 30 октября спасатели спасли кота из поврежденного дома

Спасатели реанимируют кота, пережившего попадания в дом в Киеве. Фото: скриншот

Ночью 30 октября российская армия обстреляла Киев. Спасатели спасли котика в одной из квартир поврежденного дома в результате попадания обломка вражеского дрона.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Украине.

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Во время ночной атаки вражеских дронов на Киев был поврежден дом в Соломенском районе.

Спасатели ГСЧС реанимировали котика, который находился в одном из помещений, которое почти полностью выгорело из-за попадания осколка. Четвероногий выжил и вернулся к своим хозяевам.

"Чрезвычайники реанимировали котика и передали его хозяину. Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате попадания в жилой дом в Киеве в нескольких домах поднялся пожар — смотрите фоторепортаж последствий от Новини.LIVE.

Ранее мы писали о том, что жительница поврежденного дома в Соломенском районе рассказала, как застала момент попадания в многоэтажку.