Атака на Киев 30 октября спасатели спасли кота из поврежденного дома

Спасатели вытащили кота, который был в доме на момент попадания
Ночью 30 октября российская армия обстреляла Киев. Спасатели спасли котика в одной из квартир поврежденного дома в результате попадания обломка вражеского дрона.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Украине.
Атака беспилотников на Киев
Во время ночной атаки вражеских дронов на Киев был поврежден дом в Соломенском районе.
Спасатели ГСЧС реанимировали котика, который находился в одном из помещений, которое почти полностью выгорело из-за попадания осколка. Четвероногий выжил и вернулся к своим хозяевам.
"Чрезвычайники реанимировали котика и передали его хозяину. Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате попадания в жилой дом в Киеве в нескольких домах поднялся пожар — смотрите фоторепортаж последствий от Новини.LIVE.
Ранее мы писали о том, что жительница поврежденного дома в Соломенском районе рассказала, как застала момент попадания в многоэтажку.
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