Атака РФ на Киевскую область: есть раненые и разрушения

Спасатели устраняют последствия российских ударов по Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска вновь нанесли массированный удар по Киевской области. В Бучанском районе произошел пожар в складском помещении, а во время его тушения враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию. В Борисполе в результате попадания загорелся и был частично разрушен 9-этажный жилой дом, два человека получили травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 5 сентября.

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Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области, возникший в результате ударов РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

Последствия атаки РФ на Киевскую область

В результате российского обстрела в Бучанском районе возник пожар в складском помещении. Во время ликвидации возгорания враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела кровля, также разрушены конструкции 9-го этажа.

В результате атаки пострадали два человека. Спасатели эвакуировали 15 жильцов дома. Психологи ГСЧС оказывали людям необходимую помощь.

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Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Борисполь дронами, в результате чего были повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного дома. В результате атаки возник пожар на крыше и в одной из квартир. Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу.

Новини.LIVE также писали, что вечером 4 сентября в Святошинском районе Киева мужчина привел в действие боеприпас. В результате детонации он получил телесные повреждения, еще трое человек, находившихся рядом, также пострадали.