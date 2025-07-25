Экс-директора одного из департаментов КГГА взяли под стражу

Взятие под стражу. Фото: Киевская городская прокуратура

Бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА взяли под стражу. В то же время суд предоставил возможность внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Чиновника КГГА взяли под стражу

Так, Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА до 20 сентября 2025 года.

Чиновник в суде. Фото: Киевская городская прокуратура

В то же время был определен размер залога в 30 миллионов гривен. Известно, что чиновника подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными в рамках городской программы "Турбота. Назустріч киянам".

Завладение средствами

По данным прокуратуры, должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам предоставляли услуги киевлянам, завладели 75 миллионами гривен из 150 миллионов гривен, выделенных из городского бюджета.

Как пишет УНН со ссылкой на собственные источники, речь идет о Руслане Светлом, который был назначен на должность в КГГА в 2019 году.

Руслан Светлый. Фото: КГГА

Напомним, 23 июля СБУ задержала экс-директора департамента КГГА и еще трех человек по подозрению о хищениях.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, что только за неделю чиновники КГГА получили 10 подозрений.

Также он обвинил мэра Киева Виталия Кличко за коррупцию в столице.