Была патрульной: глава Нацполиции объяснил статус Дудиной

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что Анна Дудина, которую подозревают в побеге с места теракта в Киеве, все же была патрульной. Чиновник пояснил, что она выполняла другие функции в аппарате, а не постоянно была в нарядах.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Выговского во время брифинга в среду, 22 апреля.

Выговский о статусе Дудиной

Выговский отметил, что сообщения, которые начали появляться в СМИ о том, что Дудина якобы не была патрульной полицейской, не соответствуют действительности. По словам чиновника, женщина является патрульной, однако до этого не работала именно в нарядах реагирования.

"Эта сотрудница (Анна Дудина. — Ред.), она является патрульной полицейской, но она работала не на линии до этого, а работала в аппарате, скажем, в департаменте. И у нее функционал был немного другой", — пояснил Выговский.

Он отметил, что по состоянию на сейчас патрульная полиция недоукомплектована на около 25%. В то же время в Киеве, по словам главы Нацполиции, эта цифра еще выше.

"И конечно, когда есть необходимость и мы должны реагировать, вовремя прибыть, то на усиление таких сотрудников привлекают в наряды. То есть она не была системно и на постоянной основе в нарядах реагирования", — добавил Выговский.

Суд над полицейскими за побег с места теракта

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник, 21 апреля, в Киеве состоялось судебное заседание в отношении двух полицейских. Во время теракта, который произошел 18 апреля, они оставили раненого ребенка и скрылись с места стрельбы. Патрульным инкриминируют служебную халатность.

Патрульная Анна Дудина рассказала, что полиция получила вызов от матери раненого мальчика о хулиганстве. Женщина заявила, что сосед угрожал им предметом, похожим на оружие. Полицейская в суде утверждала, что она не убежала, а возвращалась в автомобиль за аптечкой и нашла временное укрытие, когда злоумышленник открыл огонь.

Суд избрал Анне Дудиной меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня с возможностью внесения залога. Ее напарнику Михаилу Дробницкому избрали такую же меру пресечения с залогом в размере 266 тысяч гривен.