Патрульная на суде заявила о недостатке личного состава более 60%

Анна Дудина. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Полицейская Анна Дудина во время судебного заседания рассказала, что в патрульной полиции Киева сейчас нехватка личного состава более 60%. Кроме того, она сообщила, что не входит в состав патруля еще с 2019 года, зато работает в аппарате.

Об этом Анна Дудина рассказала во время судебного заседания, которое транслировало Новини.LIVE.

Патрульная полиция Киева

"Я не выполняю задачи патрульного полицейского роты с 19-го года", — отметила Дудина.

Однако на вызов в Голосеевский район 18 апреля она попала, поскольку была на усилении. Правоохранители обеспечивали поминальные дни.

"Сейчас в патрульной полиции города Киева нехватка личного состава более 60%. И нам, полицейским, которые работают в аппарате, обеспечивают деятельность, кадровое обеспечение, аналитическое обеспечение, приходится выходить на линию. Почти каждый патрульный полицейский инспектор отдела выходит сейчас на линию", — рассказала Дудина.

Читайте также:

Полицейская отметила, что инспектор роты и инспектор отдела — это разные люди.

Действия полицейских во время стрельбы

Как писали Новини.LIVE, в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских сбежали во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Впоследствии начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

А нардеп Юлия Яцык сообщила, что будет инициировать увольнение главы МВД Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского из-за действий полицейских во время теракта.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в полиции нужно пересмотреть протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия правоохранителями.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двое полицейских получили подозрение за свои действия во время теракта 18 апреля. Клименко назвал это "большим позором". По его словам, полицейские оказались психологически не готовыми к реальной стрельбе.

Печерский суд Киева избрал меры пресечения Анне Дудиной и Михаилу Дробницкому. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога 266 тысяч грн.