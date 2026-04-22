Головна Київ Була патрульною: очільник Нацполіції пояснив статус Дудіної

Була патрульною: очільник Нацполіції пояснив статус Дудіної

Дата публікації: 22 квітня 2026 10:02
Очільник Національної поліції України Іван Вигівський. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що Анна Дудіна, яку підозрюють у втечі з місця теракту в Києві, все ж була патрульною. Посадовець пояснив, що вона виконувала інші функції в апараті, а не постійно була в нарядах.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Вигівського під час брифінгу у середу, 22 квітня.

Вигівський про статус Дудіної

Вигівський зауважив, що повідомлення, які почали з'являтися у ЗМІ щодо того, що Дудіна нібито не була патрульною поліцейською, не відповідають дійсності. За словами посадовця, жінка є патрульною, однак до того не працювала саме в нарядах реагування.

"Ця співробітниця (Анна Дудіна. — Ред.), вона є патрульною поліцейською, але вона працювала не на лінії до цього, а працювала в апараті, скажімо, в департаменті. І у неї функціонал був трохи інший", — пояснив Вигівський.

Він наголосив, що станом на зараз патрульна поліція недоукомплектована на близько 25%. Водночас у Києві, за словами очільника Нацполіції, ця цифра ще вища.

"І звісно, коли є необхідність і ми повинні реагувати, вчасно прибути, то на підсилення таких співробітників залучають в наряди. Тобто вона не була системно і на постійній основі в нарядах реагування", — додав Вигівський.

Суд над поліцейськими за втечу з місця теракту

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 21 квітня, у Києві відбулося судове засідання стосовно двох поліцейських. Під час теракту, який стався 18 квітня, вони залишили поранену дитину та втекли з місця стрілянини. Патрульним інкримінують службову недбалість.

Патрульна Ганна Дудіна розповіла, що поліція отримала виклик від матері пораненого хлопчика про хуліганство. Жінка заявила, що сусід погрожував їм предметом, схожим на зброю. Поліцейська у суді стверджувала, що вона не втекла, а поверталася в автомобіль по аптечку та знайшла тимчасове укриття, коли зловмисник відкрив вогонь.

Суд обрав Ганні Дудіній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 червня з можливістю внесення застави. Її напарнику Михайлу Дробницькому обрали такий самий запобіжний захід із заставою у розмірі 266 тисяч гривень.

теракт Київ Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
