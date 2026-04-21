В Киеве начался суд над полицейскими, которые сбежали во время теракта

Судебное заседание по полицейским, которые сбежали во время теракта в Киеве.

Во вторник, 21 апреля, началось судебное заседание в отношении двух полицейских, которые во время теракта в Киеве оставили раненого ребенка и скрылись с места стрельбы. Патрульным инкриминируют служебную халатность. Ожидается, что сегодня им изберут меру пресечения.

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.

Адвокат и подозреваемый патрульный Михаил.

Сегодня, 21 апреля, в Киеве Печерский суд избирает меру пресечения патрульным полицейским, которым инкриминируют служебную халатность во время теракта в Киеве. Как известно, во время стрельбы, они оставили раненого ребенка и скрылись с места происшествия.

Адвокат одного из патрульных ответил на несколько вопросов. В ответ на вопрос, что сейчас чувствует подозреваемый Михаил, адвокат сказал:

"Жаль за всем этим, за то, что погибли люди, что вообще у нас в Киеве так случилось. Такой террористический акт, массово погибли люди. Это печально, всем печально, жаль".

Сам патрульный отказался отвечать на вопрос о том, почему он сбежал во время стрельбы в Киеве 18 апреля.

"Мы решили пока до заседания не комментировать, чтобы не было дополнительного резонанса", — сказал адвокат.

Кроме того, он сказал, что в качестве меры пресечения будет просить для подзащитного домашний арест:

"Домашний арест. Потому что он обеспечит интересы уголовного производства, балансов полицейских. Позавчера ему доверялось защищать нашу безопасность и правопорядок, а сегодня..... То, что там расследуется, еще мало времени. Я надеюсь будет квалифицированное расследование".

Во время судебного заседания сам подозреваемый патрульный Михаил сказал: "Мне очень жаль, что так произошло. Я каждый день прокручиваю это в голове".

Кроме того, он объяснил свои действия, и отметил, что принимал меры, чтобы обезвредить террориста:

"Вышел человек с автоматом и начал вести по мне прицельный огонь. Я начинаю отходить, потому что на открытой местности, чтобы найти укрытие. Когда я совершал отход, по мне велся огонь. Когда я нашел укрытие, я принимал меры, чтобы выявить и обезвредить нападающего".

Новини.LIVE информировали, что в Киеве двое полицейских получили подозрение из-за своих действий во время теракта, произошедшего 18 апреля. По данным следствия, правоохранители прибыли на вызов о стрельбе, но, увидев раненых людей, покинули место происшествия. Из-за их бездействия нападавший продолжил стрелять, в результате чего возросло количество жертв.

Новини.LIVE писали, что министр внутренних дел Игорь Клименко назвал "большим стыдом" действия двух патрульных, которые во время теракта в Киеве 18 апреля оставили раненого мальчика и покинули место происшествия. Он пояснил, что сначала полицейские выехали на вызов о хулиганстве и не были готовы к реальной вооруженной стрельбе. В то же время глава МВД призвал не обобщать этот случай на всю полицию.