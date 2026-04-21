Побег во время теракта: суд избрал меру пресечения полицейскому
Дата публикации 21 апреля 2026 17:07
Печерский суд Киеве во вторник, 21 апреля, избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, который сбежал во время стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля, избрали меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей до 18 июня с правом внесения залога.
Об этом стало известно из решения суда, заседание которого в прямом эфире транслирует Новини.LIVE.
