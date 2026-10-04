В Голосеевском районе Киева потушили пожар, возникший после атаки РФ

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева 3 октября после очередного российского обстрела возник пожар на крыше незаселенной четырехэтажной новостройки. Пожар произошел в результате вражеской атаки. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар на крыше здания.

Об этом ГСЧС Киева сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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В Киеве после обстрела загорелась крыша новостройки

По информации ГСЧС Киева, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

Поврежденная крыша. Фото: ГСЧС Киева

Таким образом, пожар, возникший после российского обстрела в Голосеевском районе, удалось оперативно ликвидировать.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября на левом берегу Киева зафиксировали падение обломков российского дрона. Обломки упали, в частности, на крышу частного дома и открытую территорию.

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Как сообщали Новини.LIVE, недавно финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что российские удары по энергетической и другой критической инфраструктуре Киева могут преследовать несколько целей. По его словам, РФ может пытаться психологически измотать население, повлиять на украинские политические элиты или оказать давление на западные страны.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве обновили регламент проезда по мостам через Днепр во время воздушной тревоги. Подавляющее большинство мостовых переходов, в частности Северный, Дарницкий, Метро и Патона, продолжают работать без ограничений в обоих направлениях. Ранее Новини.LIVE писали, что российские оккупанты 3 октября нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате обстрела ранения получили два человека, один из них госпитализирован в больницу.