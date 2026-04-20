Стрельба в Киеве: в больнице скончался раненый стрелком мужчина

Седьмая жертва теракта в Киеве: в больнице скончался раненый мужчина
Дата публикации 20 апреля 2026 10:12
Полицейский возле супермаркета, где произошла стрельба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
В больнице в Киеве умер мужчина, которого ранил стрелок во время стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, однако врачам не удалось его спасти.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Новость дополняется...
