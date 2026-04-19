Теракт в Киеве: стрелок поссорился с соседом и выстрелил в него

Правоохранители и медики на месте стрельбы в Киеве 18 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава Национальной полиции Иван Выговский раскрыл, как 18 апреля начался теракт в Киеве. По его словам, стрелок поссорился с соседом, а затем выстрелил в него из травматического пистолета. После этого злоумышленник вернулся в свою квартиру, сменил оружие и поджег жилье.

Об этом Иван Выговский сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Теракт в Киеве 18 апреля

"Вызов поступил 16:32 о том, что происходит конфликт на улице между гражданами. И полицейские сначала прибыли просто как на бытовую ссору. И уже когда поступил вызов, этот человек, у него был травматический пистолет при себе, он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт, его жена была рядом, после чего забежал к себе в квартиру, взял уже это оружие, с которым он потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру, облил жидкостью", — говорит Выговский.

По его словам, это все четко зафиксировали по хронологии. Правоохранители, когда ехали на вызов, то не понимали, что именно там происходит.

Впоследствии правоохранители сообщили о ситуации и на место прибыло подкрепление.

А начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков, который подал в отставку 19 апреля, сообщил, что правоохранители оставили автомобиль в районе дома, поскольку не знали, что происходит, и бежали уже на крики людей.

По его словам, одна из правоохранителей подошла к ребенку и сообщила о ранении, поэтому возникла необходимость взять аптечку в автомобиле. Как только полицейские развернулись, то начались выстрелы.

"И еще женщина кричала, что человек в подъезде с оружием. Начались выстрелы и они так отреагировали, что они не сориентировались откуда ведут огонь и начали бежать в сторону своей машины. Мальчик побежал за ними и уже на других бодикамерах другие полицейские, которые прибыли, этого мальчика, забрали к себе, присели на землю и уже начали делать выводы относительно его ранения", — говорит Жуков.

Кроме того, он сообщил, что патрульные не применили оружие.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погибли люди, есть раненые, в том числе ребенок. Нападавший закрылся в супермаркете и удерживал заложников.

По словам главы МВД Игоря Клименко, правоохранители более 40 минут пытались договориться со стрелком, однако он не реагировал, после чего его ликвидировали. Злоумышленником оказался мужчина 1968 года рождения, который жил неподалеку и, по словам соседей, жил сам. В результате нападения погибли шесть человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что стрелок был родом из России и долгое время проживал в Донецкой области. Событие квалифицировали как теракт, ведется расследование. Кроме того, назначена проверка действий правоохранителей.

Сейчас в больницах остаются восемь пострадавших, среди них ребенок. Медики оказывают им необходимую помощь.