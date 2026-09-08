Взрывы в Киеве и Одессе 8 сентября: причиной стала баллистика

Люди в укрытии в метро. Фото: Киевский метрополитен

Взрывы в Киеве и Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 8 сентября. Россияне атакуют города баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Звуки взрывов в Киеве 8 сентября

Отметим, что почти с самого начала новых суток в Киеве объявили тревогу. Тогда причиной сигнала стала угроза применения дронов. Причем через некоторое время в городе были слышны работы ПВО и взрывы. Однако сейчас сигнал связан с угрозой баллистических ракет.

Примерно в 03:27 Воздушные силы ВСУ предупредили, что на столицу летят высокоскоростные цели. В то же время мониторинговые каналы писали об угрозе баллистических ракет из Курска и Воронежа.

Уже в 03:30 в столице раздалась серия взрывов, которая через несколько минут повторилась.

Читайте также:

Кроме того, перед запусками ракет по Киеву были зафиксированы запуски ракет по Одессе с территории оккупированного Крыма. После этого в Одессе тоже было громко, о чем писали местные СМИ.

Обновлено в 03:41

В Киеве прогремели новые взрывы из-за повторных запусков баллистических ракет. Также отметим, что ночью россияне осуществили запуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые вскоре уже могут оказаться над Украиной.

Первые последствия атаки

По данным КГВА, на данный момент в 03:52 зафиксировано:

в Соломенском районе падение обломков на 5-этажный дом, а по другому адресу поврежден 3-этажный жилой дом;

в Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.

Обновлено в 04:07

Россияне снова нанесли удар баллистическими ракетами, в городе снова раздаются взрывы.

В то же время в КГВА сообщили, что в результате атаки произошло возгорание складского помещения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 7 сентября россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате атаки возникли пожары на предприятиях и сгорели грузовые автомобили.

Также мы писали, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, с 10 сентября в столице сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00, а время работы общественного транспорта будет увеличено на один час.