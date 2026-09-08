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Главная Киев Мероприятие во время тревоги: полиция Киева возбудила уголовное дело

Мероприятие во время тревоги: полиция Киева возбудила уголовное дело

Ua ru
8 сентября 2026 16:02
Действия студентов во время тревоги: полиция Киева возбудила дело
Полиция Киева на месте событий. Фото: Нацполиция

В Дарницком районе Киева правоохранители расследуют проведение мероприятия для студентов на открытой территории университета во время воздушной тревоги. Предварительно установлено, что после объявления сигнала студентов не направили в укрытие, а мероприятие по посвящению первокурсников продолжилось.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Новини.LIVE.

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Университетское мероприятие не прервали после объявления тревоги

Во вторник, 8 сентября, около 11:10 в полицию поступило сообщение о проведении мероприятия со студентами на территории одного из столичных университетов в Дарницком районе во время воздушной тревоги.

Стоит отметить, что это произошло после массированного удара по Киеву.

На место выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. Правоохранители предварительно установили, что на открытой территории учебного заведения проходило мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. При этом после объявления сигнала "Воздушная тревога" организаторы не прервали мероприятие. Студентов также не направили в укрытие.

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По данному факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство возбуждено по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства проведения мероприятия и выясняют, кто отвечал за безопасность студентов во время воздушной тревоги.

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Полиция возле киевского университета. Фото: Нацполиция

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве обновили систему оповещения населения о воздушных угрозах. Желтый уровень теперь сигнализирует о "дроновой опасности", тогда как красный означает "массированную дроновую угрозу", "ракетную угрозу" или "ракетно-дроновую угрозу". Зеленым сигналом "Отбой" обозначают отсутствие любой из этих угроз для столицы.

Новини.LIVE писали, что мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа на один час — он будет действовать с 01:00 до 05:00. В связи с этим работу общественного транспорта в столице также продлят на час, тогда как график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и ТРЦ не изменится.

Киев полиция воздушная тревога Университет укрытия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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