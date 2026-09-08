Захід студентів під час тривоги: поліція Києва відкрила справу

Захід під час тривоги: поліція Києва відкрила кримінальну справу
У Дарницькому районі Києва правоохоронці розслідують проведення заходу для студентів на відкритій території університету під час повітряної тривоги. Попередньо встановлено, що після оголошення сигналу студентів не направили до укриття, а захід із посвяти першокурсників продовжився.
Про це повідомила поліція Києва, передає Новини.LIVE.
Університетський захід не припинили після оголошення тривоги
У вівторок, 8 вересня, близько 11:10 до поліції надійшло повідомлення про проведення заходу зі студентами на території одного зі столичних університетів у Дарницькому районі під час повітряної тривоги.
Варто зазначити, що це відбулось після масованого удару по Києву.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проходив захід із посвяти першокурсників у студенти. Водночас після оголошення сигналу "Повітряна тривога" організатори не припинили захід. Студентів також не направили до укриття.
За цим фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини проведення заходу та з’ясовують, хто відповідав за безпеку студентів під час повітряної тривоги.
Новини.LIVE писали, що в Києві оновили систему оповіщення населення про повітряні загрози. Жовтий рівень тепер сигналізує про "Дронову небезпеку", тоді як червоний означає "Масовану дронову загрозу", "Ракетну загрозу" або "Ракетно-дронову загрозу". Зеленим сигналом "Відбій" позначають відсутність будь-якої з цих загроз для столиці.
Новини.LIVE інформували, що мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину — вона діятиме з 01:00 до 05:00. Через це роботу громадського транспорту в столиці також продовжать на годину, тоді як графік роботи закладів харчування, розважальних закладів та ТРЦ не зміниться.