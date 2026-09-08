Захід студентів під час тривоги: поліція Києва відкрила справу

Поліція Києва на місці подій. Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі Києва правоохоронці розслідують проведення заходу для студентів на відкритій території університету під час повітряної тривоги. Попередньо встановлено, що після оголошення сигналу студентів не направили до укриття, а захід із посвяти першокурсників продовжився.

Про це повідомила поліція Києва, передає Новини.LIVE.

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Університетський захід не припинили після оголошення тривоги

У вівторок, 8 вересня, близько 11:10 до поліції надійшло повідомлення про проведення заходу зі студентами на території одного зі столичних університетів у Дарницькому районі під час повітряної тривоги.

Варто зазначити, що це відбулось після масованого удару по Києву.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проходив захід із посвяти першокурсників у студенти. Водночас після оголошення сигналу "Повітряна тривога" організатори не припинили захід. Студентів також не направили до укриття.

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За цим фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини проведення заходу та з’ясовують, хто відповідав за безпеку студентів під час повітряної тривоги.

Поліція біля київського університу. Фото: Нацполіція

Новини.LIVE писали, що в Києві оновили систему оповіщення населення про повітряні загрози. Жовтий рівень тепер сигналізує про "Дронову небезпеку", тоді як червоний означає "Масовану дронову загрозу", "Ракетну загрозу" або "Ракетно-дронову загрозу". Зеленим сигналом "Відбій" позначають відсутність будь-якої з цих загроз для столиці.

Новини.LIVE інформували, що мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину — вона діятиме з 01:00 до 05:00. Через це роботу громадського транспорту в столиці також продовжать на годину, тоді як графік роботи закладів харчування, розважальних закладів та ТРЦ не зміниться.