Как "Лукьяновка" в Киеве приходит в себя после ракетного удара: фоторепортаж

Последствия удара по Киеву 19 июля. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

19 июля российские войска нанесли самый масштабный ракетный удар по Киеву за время полномасштабной войны. Под вражеским ударом, в частности, оказался район Лукьяновка, где были повреждены станция метро, подземный переход и рынок.

Как сейчас Лукьяновка приходит в себя после атаки — смотрите в материале Новини.LIVE.

Последствия удара по Лукьяновке 19 июля

В результате вражеских обстрелов в Шевченковском районе повреждены станция метро "Лукьяновская" и Лукьяновский рынок. Кроме того, враг попал в подземный переход, который киевляне используют для укрытия во время воздушных тревог.

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Рынок после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Станция метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Станция метро "Лукьяновская" после атаки. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный McDonald’s на Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня же возле станции метро "Лукьяновская" обустраивают временный наземный пешеходный переход. При этом люди, у которых есть "точки" на рынке, продолжают работать.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 19 июля россияне нанесли самый массированный баллистический удар по Киеву. За 40 минут враг выпустил по городу 40 баллистических ракет различных типов.

На данный момент известно, что в результате обстрелов в столице один человек погиб, а еще 17 получили ранения. Правоохранители продолжают работать на местах ударов.

Станция метро "Лукьяновская", которая была закрыта, уже возобновила работу, а рядом с ней обустраивают временный наземный переход. Поначалу станция будет работать без светофора.

Кроме того, полностью уничтожен завод UKRTAC в Киеве. Он производил военную амуницию и средства индивидуальной баллистической защиты.