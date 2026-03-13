Половодье-2026 в Чернобыльском заповеднике — прогноз гидрологов

Река в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook/zapovidnyk

В этом году весеннее половодье на местных реках в Чернобыльском заповеднике может быть ниже многолетней нормы. Несмотря на большое количество снега этой зимой, есть другие факторы, которые влияют на подъем уровня воды.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Половодье-2026 в Чернобыльском заповеднике

Специалисты объяснили, что с приходом весны на реках традиционно начинается период весеннего половодья. Это природное явления, которое сопровождается повышением уровня воды из-за таяния снега. Именно в это время вода выходит на поймы, затапливает прибрежные территории и формирует важные условия для восстановления речных экосистем.

Лед на реке в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook/zapovidnyk

Разрушение льда на реке в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook/zapovidnyk

Несмотря на значительные снежные запасы этой зимой, гидрологи прогнозируют, что весеннее половодье 2026 года на реках Чернобыльского заповедника может оказаться ниже многолетней нормы.

В заповеднике рассказали, что количество снега — лишь один из факторов, который влияет на развитие половодья. Не менее важны запасы влаги, накопленные еще осенью, степень промерзания почвы, темпы потепления, а также объемы осадков в период активного таяния снега.

"Весеннее половодье является важным природным процессом для экосистем, связанных с реками. Во время затопления поймы накапливается вода, которая питает реку в течение лета и осени. Кроме того, создаются благоприятные условия для нереста рыб и развития других водных организмов. В этот период река будто очищается и обновляется", — говорится в сообщении.

Так, уже вторую неделю подряд в заповеднике фиксируют разрушение льда и постепенное повышение уровня воды на малых реках. В то же время на реке Припять пока еще сохраняется ледостав, однако площадь открытой воды ежедневно увеличивается.

Отметим, 10 марта в Чернобыле заметили первых аистов, вернувшихся после зимовки. В большинстве регионов они появляются во второй половине марта или первой половине апреля.

Кроме того, в заповеднике зафиксировали ласку. Она маскируется там благодаря изменению окраски и выживает даже в загрязненной радиацией среде.