Половодье-2026 в Чернобыльском заповеднике — прогноз гидрологов

Какую ситуацию с половодьем прогнозируют гидрологи этой весной в Чернобыле
В этом году весеннее половодье на местных реках в Чернобыльском заповеднике может быть ниже многолетней нормы. Несмотря на большое количество снега этой зимой, есть другие факторы, которые влияют на подъем уровня воды.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Половодье-2026 в Чернобыльском заповеднике
Специалисты объяснили, что с приходом весны на реках традиционно начинается период весеннего половодья. Это природное явления, которое сопровождается повышением уровня воды из-за таяния снега. Именно в это время вода выходит на поймы, затапливает прибрежные территории и формирует важные условия для восстановления речных экосистем.
Несмотря на значительные снежные запасы этой зимой, гидрологи прогнозируют, что весеннее половодье 2026 года на реках Чернобыльского заповедника может оказаться ниже многолетней нормы.
В заповеднике рассказали, что количество снега — лишь один из факторов, который влияет на развитие половодья. Не менее важны запасы влаги, накопленные еще осенью, степень промерзания почвы, темпы потепления, а также объемы осадков в период активного таяния снега.
"Весеннее половодье является важным природным процессом для экосистем, связанных с реками. Во время затопления поймы накапливается вода, которая питает реку в течение лета и осени. Кроме того, создаются благоприятные условия для нереста рыб и развития других водных организмов. В этот период река будто очищается и обновляется", — говорится в сообщении.
Так, уже вторую неделю подряд в заповеднике фиксируют разрушение льда и постепенное повышение уровня воды на малых реках. В то же время на реке Припять пока еще сохраняется ледостав, однако площадь открытой воды ежедневно увеличивается.
Отметим, 10 марта в Чернобыле заметили первых аистов, вернувшихся после зимовки. В большинстве регионов они появляются во второй половине марта или первой половине апреля.
Кроме того, в заповеднике зафиксировали ласку. Она маскируется там благодаря изменению окраски и выживает даже в загрязненной радиацией среде.
