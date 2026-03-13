Водопілля у Чорнобильському заповіднику — що прогнозують гідрологи

Річка у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk

Цьогорічне водопілля на річках Чорнобильського заповідника може бути нижчим за багаторічну норму. Хоча, значна кількість снігу цієї зими давала підстави очікувати достатньо інтенсивне водопілля.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Фахівці пояснили, що з приходом весни на річках традиційно розпочинається період весняного водопілля. Це природне явища, яке супроводжується підвищенням рівня води через танення снігу. Саме в цей час вода виходить на заплави, затоплює прибережні території та формує важливі умови для відновлення річкових екосистем.

Лід на річці у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk

Річка у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk

Руйнування криги на річці у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk

Попри значні снігові запаси цієї зими, гідрологи прогнозують, що весняне водопілля 2026 року на річках Чорнобильського заповідника може виявитися нижчим за багаторічну норму.

У заповіднику розповіли, що кількість снігу — лише один із чинників, який впливає на розвиток водопілля. Не менш важливими є запаси вологи, накопичені ще восени, ступінь промерзання ґрунту, темпи потепління, а також обсяги опадів у період активного танення снігу.

"Весняне водопілля є важливим природним процесом для екосистем, пов'язаних із річками. Під час затоплення заплави накопичується вода, яка живить річку протягом літа та осені. Крім того, створюються сприятливі умови для нересту риб і розвитку інших водних організмів. У цей період річка ніби очищується та оновлюється", — йдеться у повідомленні.

Так, вже другий тиждень поспіль у заповіднику фіксують руйнування криги та поступове підвищення рівня води на малих річках. Водночас на річці Прип'ять наразі ще зберігається льодостав, однак площа відкритої води щодня збільшується.

Зазначимо, 10 березня у Чорнобилі помітили перших лелек, що повернулися після зимівлі. У більшості регіонів вони з'являються у другій половині березня або першій половині квітня.

Крім того, у заповіднику зафіксували ласку. Вона маскується там завдяки зміні забарвлення та виживає навіть у забрудненому радіацією середовищі.