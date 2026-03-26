Киевсовет призвал власти не усиливать налоговое давление на ФЛП

Заседание Киевского городского совета.

Киевский городской совет принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров о недопущении усиления налоговой нагрузки на предпринимателей. "За" проголосовали 63 депутата. В документе отмечается, что физические лица — предприниматели являются основой экономики общин, источником рабочих мест и стабильных поступлений в местные бюджеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на внеочередное пленарное заседание V сессии Киевского городского совета в четверг, 26 марта.

Введение НДС для ФЛП может привести к закрытию бизнесов

"Именно предприниматели обеспечивают экономическую устойчивость государства и стабильно уплачивают налоги. Но, власти вместо расширения налоговой базы и создания условий для развития бизнеса выбирают путь усиления фискального давления на тех, кто уже работает легально. Особую обеспокоенность вызывают инициативы, которые могут коснуться сотен тысяч предпринимателей , привести к развитию бизнеса. бюджетов, которые в значительной степени наполняются за счет налогов ФЛП" , — говорится в обращении Киевсовета.

Депутат Леонид Емец подчеркнул, что повышение налоговой нагрузки на малый бизнес во время войны является прямым ударом по экономической устойчивости страны.

"Когда страна воюет, малый бизнес — это не проблема, а опора. Уничтожать его налоговым давлением означает бить по общинам, семьям и будущем Украины", — добавил он.

Отмечается, что законодательные инициативы по введению НДС для ФЛП и всеобщему усилению фискальной нагрузки приведут к массовому закрытию бизнесов, росту безработицы.

